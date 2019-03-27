Министерство рассматривает возможность отменить один из обязательных госэкзаменов

Министерство образования и науки может вернуться к единой программе преподавания математики в школах, отказавшись от действующей в настоящее время расширенной и суженной версий по выбору учащихся, и отменить обязательный государственный экзамен по математике, передает Rus.err.
Сейчас в министерстве рассматривают возможность возврата к прежней системе: объем обязательного преподавания математики уменьшится, а у учащихся будет больше свободы в выборе дальнейшего пути в образовании. То есть кто-то сможет брать дополнительные курсы по математике, а кто-то мог бы сосредоточиться, напротив, на гуманитарных предметах.
"Окончательного решения нет, но мы обсуждали и продолжим обсуждать, стоит ли сделать выпускной государственный экзамен по математике добровольным. Это решило бы много проблем", - полагает глава отдела общего образования Министерства образования и науки Михкель Ребане.