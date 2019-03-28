Идиллия на побережье: хутор в Лахемаа ждет новых хозяев

Дача? Хутор? Как ни назови выставленный на продажу прибрежный комплекс строений в Лахемаа, но чудесный отпуск купившему эту недвижимость обеспечен, передает Kodustiil.
Имеющий историческую ценность комплекс летних зданий ждет новых владельцев, которые смогут насладиться и романтическим местом расположения, и уютным интерьером. На земельном участке площадью 3147 квадратных метров находятся новый дом, хуторской дом и сарай, рекламирует недвижимость портал City24.
На первом этаже нового дома находятся гостиная с просторной открытой кухней, баня, душевая, туалет и большая терраса. На мансардном этаже - спальные места. Вода из собственной скважины, канализация - локальная, выгребная.
В старом хуторском доме есть каминный зал и две спальни, которые вполне пригодны для гостей.
Подробности об этой недвижимости находятся на портале City24.