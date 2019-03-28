Чт, 28.03.2019
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Идиллия на побережье: хутор в Лахемаа ждет новых хозяев

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ФОТО: City24

Дача? Хутор? Как ни назови выставленный на продажу прибрежный комплекс строений в Лахемаа, но чудесный отпуск купившему эту недвижимость обеспечен, передает Kodustiil.

Имеющий историческую ценность комплекс летних зданий ждет новых владельцев,  которые смогут насладиться и романтическим местом расположения, и уютным интерьером. На земельном участке площадью 3147 квадратных метров находятся новый дом, хуторской дом и сарай, рекламирует недвижимость портал City24

ФОТО: City24

На первом этаже нового дома находятся гостиная с просторной открытой кухней, баня, душевая, туалет и большая терраса. На мансардном этаже - спальные места. Вода из собственной скважины, канализация - локальная, выгребная. 

ФОТО: City24

В старом хуторском доме есть каминный зал и две спальни, которые вполне пригодны для гостей. 

ФОТО: City24

Подробности об этой недвижимости находятся на портале City24

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