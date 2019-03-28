Идиллия на побережье: хутор в Лахемаа ждет новых хозяев

Имеющий историческую ценность комплекс летних зданий ждет новых владельцев, которые смогут насладиться и романтическим местом расположения, и уютным интерьером. На земельном участке площадью 3147 квадратных метров находятся новый дом, хуторской дом и сарай, рекламирует недвижимость портал City24.

ФОТО: City24

На первом этаже нового дома находятся гостиная с просторной открытой кухней, баня, душевая, туалет и большая терраса. На мансардном этаже - спальные места. Вода из собственной скважины, канализация - локальная, выгребная.

ФОТО: City24

В старом хуторском доме есть каминный зал и две спальни, которые вполне пригодны для гостей.

ФОТО: City24