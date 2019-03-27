«Вы держите его неправильно»: пользователи Samsung Galaxy S10+ сообщают о проблемах с телефоном

Компания Samsung начала продажи флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S10 в начале этого месяца, за прошедшие три недели пользователи обнаружили определенные проблемы, которые, к частью, не являются массовыми.
Иногда смартфон ошибочно включает экран в кармане и сумке, а найденный на днях баг быстро разряжает модели на однокристальной системе Samsung Exynos 9820, пишет ixbt.com.
Теперь же появились сведения о том, что пользователи Samsung Galaxy S10+ столкнулись с проблемой при использовании сетей четвертого поколения. Большинство сообщений о слабом уровне сигнала LTE поступает из США от пользователей оператора Sprint, однако клиенты AT&T и T-Mobile также утверждают, что смартфоны принимают и передают данные очень нестабильно, причем в одном и том же месте уровень сигнала может быть разным в зависимости от того, как держать смартфон.
Представители Sprint уже признали факт существования программной проблемы, которая будет устранение с выпуском следующей версии ПО.
Некоторым пользователям удалось решить проблему при помощи отключения Band 41 и Band 25 через скрытое меню для разработчиков.