Ср, 27.03.2019
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  • «Вы держите его неправильно»: пользователи Samsung Galaxy S10+ сообщают о проблемах с телефоном

«Вы держите его неправильно»: пользователи Samsung Galaxy S10+ сообщают о проблемах с телефоном

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Samsung Galaxy S10 neli erinevat versiooni

ФОТО: Aivar Pau

Компания Samsung начала продажи флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S10 в начале этого месяца, за прошедшие три недели пользователи обнаружили определенные проблемы, которые, к частью, не являются массовыми.

Иногда смартфон ошибочно включает экран в кармане и сумке, а найденный на днях баг быстро разряжает модели на однокристальной системе Samsung Exynos 9820, пишет ixbt.com.

Теперь же появились сведения о том, что пользователи Samsung Galaxy S10+ столкнулись с проблемой при использовании сетей четвертого поколения. Большинство сообщений о слабом уровне сигнала LTE поступает из США от пользователей оператора Sprint, однако клиенты AT&T и T-Mobile также утверждают, что смартфоны принимают и передают данные очень нестабильно, причем в одном и том же месте уровень сигнала может быть разным в зависимости от того, как держать смартфон.

«Вы держите его неправильно». Пользователи Samsung Galaxy S10+ сообщают о проблемах с LTE
 

Представители Sprint уже признали факт существования программной проблемы, которая будет устранение с выпуском следующей версии ПО.

Некоторым пользователям удалось решить проблему при помощи отключения Band 41 и Band 25 через скрытое меню для разработчиков.

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