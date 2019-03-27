Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2008-й

Поступившая на объявленный в 2004 году архитектурный конкурс работа AB Kosmos предлагала совершенно новый подход при планировании новой застройки в исторической среде. Смело играющее с объемами и материалами решение балансирует на тонкой грани, где, с одной стороны, продемонстрировано уважение к исторической среде, а с другой стороны - желание выглядеть необычно. Вдохновившись использованием кирпича в старых зданиях квартала Ротерманна, авторы создали четыре новых дома, в которых кирпичи различных тонов имеют общий знаменатель. Смелое использование традиционного материала продемонстрировало новые возможности и всем другим. После этой работы возникло понимание, что для исторической среды, которая формировалась постепенно, наилучшим решением является такое, когда и новые постройки отличаются друг от друга. Эта идея соблюдалась при реализации всего I этапа застройки.