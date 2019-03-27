Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2008-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Строительство новых домов в квартале Ротерманна в 2008 году положили начало созданию одного из самых интересных архитектурных ансамблей Таллинна.
Архитекторы: Отт Кадарик, Виллем Томисте, Михкель Тююр (AB Kosmos), 2005. Конструкторы: IB Pike OÜ, IB Printsiip OÜ, Civen OÜ, Aaro Kohonen OY. Генеральный подрядчик строительства: KMG Ehitus AS, 2005-2007. Бетонные работы: Kontek Int AS. Бетонные элементы: Betoneks AS. Бетон: HC Betoon AS. Опалубка: Peri AS. Кирпич: Wienerberger AS. Настенная плитка: Rake AS. Полы терраццо: Alistron AS. Работы с металлом: Denoram OÜ. Стеклянные фасады: Windoor AS.
Поступившая на объявленный в 2004 году архитектурный конкурс работа AB Kosmos предлагала совершенно новый подход при планировании новой застройки в исторической среде. Смело играющее с объемами и материалами решение балансирует на тонкой грани, где, с одной стороны, продемонстрировано уважение к исторической среде, а с другой стороны - желание выглядеть необычно. Вдохновившись использованием кирпича в старых зданиях квартала Ротерманна, авторы создали четыре новых дома, в которых кирпичи различных тонов имеют общий знаменатель. Смелое использование традиционного материала продемонстрировало новые возможности и всем другим. После этой работы возникло понимание, что для исторической среды, которая формировалась постепенно, наилучшим решением является такое, когда и новые постройки отличаются друг от друга. Эта идея соблюдалась при реализации всего I этапа застройки.