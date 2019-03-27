Как я за один день стала «звездой Фейсбука»

По своей работе я очень много общалась с публичными людьми, и неоднократно они делились со мной своими переживаниями по поводу негативных незаслуженных комментариев в интернете, относительно их персон. И каждый раз я говорила что-то типа: «Да не обращай внимания! Злые комментарии пишут несчастные люди! А ты популярный человек, звезда, значит о тебе будут писать и плохое и хорошее! Не бери близко к сердцу!»

Я и сейчас думаю, что злые комментарии пишут несчастные люди, но впервые на себе я ощутила как же это ранит, особенно, если грязью начинают поливать твоего ребенка!

Меня трудно назвать активным пользователем социальных сетей. И у меня нет большой потребности рассказывать все, что происходит в моей личной жизни.

Я - мать двоих детей. Интересуюсь детской психологией, регулярно общаюсь с детьми об опасностях, с которыми они могут столкнуться в жизни. Я успешно реализую себя в профессиональной сфере и считаю себя вполне разумным человеком.

И вот недавно я столкнулась с абсолютно новой для меня жизненной ситуацией, которая потрясла меня до глубины души!

Я опубликовала пост, в котором поделилась с людьми своей историей. И, неожиданно для меня самой, более 1800 человек поделились моей публикацией и она стала одной из самых обсуждаемых в Эстонии и за пределами: более 700 комментариев и более 600 реакций! Для меня, получавшей время от времени от друзей чуть больше сотни лайков максимум, это абсолютно другая реальность! Мою тему даже начали описывать новостные порталы!

Круто?! Возможно. Но у медали всегда две стороны.

Очень много людей выразили мне слова поддержки и благодарности за мое сообщение! Публично и в личных сообщениях они говорили, что сейчас же расскажут об этой истории своим детям, чтобы уберечь их от страшного, интересовались здоровьем! Я искренне благодарна этим людям за поддержку и надеюсь, что теперь в их жизни на одну возможную ошибку будет меньше!

1800 людей, которые поделились моей публикацией, я воспринимаю, как разделяющих мои беспокойства и опасения!

Было много и других комментариев. Комментариев очень злых и агрессивных. Большинство строили свои оскорбления на искажениях фактов или непонимании ситуации, в грубой форме рассказывали, как мне нужно воспитывать детей и в чем ребенок должен разбираться в девять лет, оправдывали равнодушие взрослых людей.

Я хочу, чтобы знали все!

У меня очень умный и позитивный сын! У него прекрасное чувство юмора и много друзей! Он хорошо учится в школе! Помимо русского, владеет эстонским и английским языками! Занимается программированием!