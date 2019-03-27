Как я за один день стала «звездой Фейсбука»
История девятилетнего мальчика, который по ошибке купил вместо конфет краску для яиц и съел ее, вызвала неподдельный интерес. Много было высказано слов поддержки матери и ребенку. Однако немало оказалось и тех, кто поспешил осудить, обвинить и оскорбить. Это побудило мать мальчика - Ирину Красильникову - написать открытое обращение ко всем, кого зацепила история, которую она решила предать гласности.
По своей работе я очень много общалась с публичными людьми, и неоднократно они делились со мной своими переживаниями по поводу негативных незаслуженных комментариев в интернете, относительно их персон. И каждый раз я говорила что-то типа: «Да не обращай внимания! Злые комментарии пишут несчастные люди! А ты популярный человек, звезда, значит о тебе будут писать и плохое и хорошее! Не бери близко к сердцу!»
Я и сейчас думаю, что злые комментарии пишут несчастные люди, но впервые на себе я ощутила как же это ранит, особенно, если грязью начинают поливать твоего ребенка!
Меня трудно назвать активным пользователем социальных сетей. И у меня нет большой потребности рассказывать все, что происходит в моей личной жизни.
Я - мать двоих детей. Интересуюсь детской психологией, регулярно общаюсь с детьми об опасностях, с которыми они могут столкнуться в жизни. Я успешно реализую себя в профессиональной сфере и считаю себя вполне разумным человеком.
И вот недавно я столкнулась с абсолютно новой для меня жизненной ситуацией, которая потрясла меня до глубины души!
Я опубликовала пост, в котором поделилась с людьми своей историей. И, неожиданно для меня самой, более 1800 человек поделились моей публикацией и она стала одной из самых обсуждаемых в Эстонии и за пределами: более 700 комментариев и более 600 реакций! Для меня, получавшей время от времени от друзей чуть больше сотни лайков максимум, это абсолютно другая реальность! Мою тему даже начали описывать новостные порталы!
Круто?! Возможно. Но у медали всегда две стороны.
Очень много людей выразили мне слова поддержки и благодарности за мое сообщение! Публично и в личных сообщениях они говорили, что сейчас же расскажут об этой истории своим детям, чтобы уберечь их от страшного, интересовались здоровьем! Я искренне благодарна этим людям за поддержку и надеюсь, что теперь в их жизни на одну возможную ошибку будет меньше!
1800 людей, которые поделились моей публикацией, я воспринимаю, как разделяющих мои беспокойства и опасения!
Было много и других комментариев. Комментариев очень злых и агрессивных. Большинство строили свои оскорбления на искажениях фактов или непонимании ситуации, в грубой форме рассказывали, как мне нужно воспитывать детей и в чем ребенок должен разбираться в девять лет, оправдывали равнодушие взрослых людей.
Я хочу, чтобы знали все!
У меня очень умный и позитивный сын! У него прекрасное чувство юмора и много друзей! Он хорошо учится в школе! Помимо русского, владеет эстонским и английским языками! Занимается программированием!
Он только начинает свой путь, как покупатель! Он умеет делать покупки через интернет. В магазинах без меня иногда покупает то, что я считаю вредным (чипсы, конфеты, лимонады). Он делает это на свои карманные деньги, и я не запрещаю. Ему, как нормальному любознательному ребенку, интересно покупать новое! И я уверена, что в большинстве случаев ни дети, ни взрослые не читают чеки к сделанным только что покупкам, до тех пор, пока это не становится необходимостью!
Совершает ли мой ребенок ошибки? Да!
Совершаю ли ошибки я?! Да!!!
А ваши дети не совершают?!
А вы сами?!
Это повод для насмешек и оскорблений???
Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО СЫНА и прошу вас, взрослые незнакомые мне люди, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ В ЕГО ОТНОШЕНИИ ПЛОХИХ СЛОВ!
Я вас не знаю! Я не оскорбляла ни вас, ни ваших детей, хотя уверена, что и вы порой ошибаетесь!
Давайте уважать право друг друга на честь и достоинство!
Посмотрите, в моей публикации нет обвинений или оскорблений! Только вопросы и переживания!
Добавил огня и вводящий в заблуждение комментарий Maxima о том, что на камере не видно, как ребенок общался с продавцом, таблетки, якобы, лежали отдельно. То, что не видно на камере, не означает, что ребенок не общался. Зависит от качества, размера изображения и расстояния или нежелания увидеть. То, что лежали отдельно - ложь! И они должны это видеть на камере, но молчат!
Нам, обычной семье, нелегко тягаться с бизнес-интересами многомиллионной компании. Я и не думала о судах и различных карающих инстанциях!
Но теперь это дело чести - идти и доказывать правду! Завтра мы вместе с ребенком идем смотреть записи с камер видеонаблюдения. Для меня странно, что Maxima назначила встречу только через два дня! Я очень надеюсь, что записи невозможно изменить без следов!
Я буду благодарна, если откликнутся свидетели этой ситуации!
Я дала себе слово больше не отвечать ни на один злобный комментарий!
Пусть ваша злость остается с вами!
Вокруг меня много близких и любимых людей и толкьо их мнение для меня имеет значение!
Всем добра!