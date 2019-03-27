Марокканцы пытались прорваться в Эстонию и угрожали ножом российским пограничникам

Двое марокканцев 1988 и 1990 годов рождения попытались прорваться на территорию Эстонии через железнодорожный мост на реке Нарва в российском Ивангороде, сообщает Regnum.

Один нарушитель был задержан пограничниками при помощи дежурного по железнодорожному переезду. А второй нанес травму головы гражданскому лицу и продолжил движение в направлении границы.

На его пути встали несколько сотрудников Пограничного управления РФ. Тогда злоумышленник достал нож и потребовал расступиться и пропустить его. В ответ пограничники предупредили, что откроют огонь на поражение. Марокканец после этого перестал оказывать сопротивление.