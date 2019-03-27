Марокканцы пытались прорваться в Эстонию и угрожали ножом российским пограничникам

Двое тайно направлявшихся в Эстонию гранждан Марокко напали в Ивангороде на пытавшегося им помешать человека и угрожали ножом российским пограничникам.
Двое марокканцев 1988 и 1990 годов рождения попытались прорваться на территорию Эстонии через железнодорожный мост на реке Нарва в российском Ивангороде, сообщает Regnum.
Один нарушитель был задержан пограничниками при помощи дежурного по железнодорожному переезду. А второй нанес травму головы гражданскому лицу и продолжил движение в направлении границы.
На его пути встали несколько сотрудников Пограничного управления РФ. Тогда злоумышленник достал нож и потребовал расступиться и пропустить его. В ответ пограничники предупредили, что откроют огонь на поражение. Марокканец после этого перестал оказывать сопротивление.
Хотя документов у задержанных при себе не было, их личности были установлены. В отношении обоих возбуждены уголовные дела о попытке незаконного пересечения границы. Угрожавший ножом нарушитель также станет фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти.