Летом клиентов банка Luminor ждут важные изменения

"Становление нашего банка началось с больших изменений, которые и сейчас происходят почти каждый день, поскольку мы продвигаемся в направлении улучшения цифровых услуг и решений. Переход внесения и выдачи наличных на самообслуживание – один их элементов новой модели нашей деятельности и новой концепции сети контор. Нет причин для беспокойства, что наличные полностью исчезнут из контор. Просто вместо обслуживания за столом работника банка клиент сможет самостоятельно положить наличные на свой счет или снять их со счета через банкомат", – пояснила руководитель розничного банкинга Luminor Керли Габриловича.

"Переход на самообслуживание при операциях с наличными позволит нам ускорить обслуживание как клиентов, желающих внести или снять наличные, так и тех клиентов, которые пришли в контору с иными целями. Месторасположение ближайшего банкомата клиент может найти на нашем сайте. Если понадобится помощь при пользовании банкоматами, находящимися как внутри конторы, так и рядом с ней, наши работники всегда готовы помочь и проинструктировать клиента", – добавила Габриловича.

Прием, выдача, проверка и обмен купюр и монет в иностранной валюте будет прекращен уже с 1 июня.