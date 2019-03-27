Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на Reuters, у Хензела случился сердечный приступ, когда он играл в футбол в Шапеко. Приехавшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь журналиста. «Шапекоэнсе» уже выразил соболезнования в связи со смертью Хензела. В заявлении клуба отмечается, что Рафаэл стал символом перерождения команды после катастрофы и навсегда останется в истории клуба.