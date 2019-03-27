Хорошая новость: в феврале не утонул ни один человек

«Уже в октябре, когда начались первые заморозки, мы постоянно поднимали тему безопасности на льду – рассказывали о том, можно ли и как выходить на лед, что взять с собой и как действовать, если все же провалились. Кроме того, спасатели ходили на побережья водоемов, чтобы поговорить с людьми и дать им советы. И тут огромную благодарность нужно выразить тем, кто эти советы услышал и вел себя разумно», - сказал эксперт отдела профилактики Микко Виркала.

Возгораний в зданиях в феврале было 73, из них 56 в жилых помещениях и 17 – в нежилых. В том же месяце спасатели вынесли из огня пять человек, а травмы получили 11 пострадавших. В феврале в пожарах погибли пять человек.

Два человек погибли при использовании отопительных приборов, трое – в пожарах, начавшихся от неосторожного курения. Спасатели напоминают, что курение в комнате опасно для жизни, в случае если это делается в постели или в кресле и человек засыпает с непогашенной сигаретой. Безопаснее курить на улице, а после курения убедиться, что сигарета потушена.

Саперы в феврале получили 43 вызова, всего же было найдено 120 взрывных устройств. К сожалению, в том же месяце произошел один, связанный с взрывными устройствами несчастный случай, в результате которого погиб 47-летний мужчина, который пилил мотопилой мину. В случае если вы нашли взрывное устройство, спасатели призывают тут же сообщить об этом по номеру 112. Если есть малейшая возможность, дождитесь саперов у места обнаружения, если же такой возможности нет, место нужно отметить и обозначить.

В феврале было 803 случая, требовавших вмешательства спасателей, большую часть которых составили ликвидация опасности, пожары и дорожные аварии. 74 случая разрешили профессиональные спасатели вместе с добровольцами, а в 31 случае добровольцы действовали сами. В феврале профессиональные и добровольные спасатели провели консультации в 1775 домах.

Целью Спасательного департамента до 2025 году является снижение количество несчастных случае и возникающего ущерба в Эстонии до уровня Северных стран, в том числе, снижение количества погибших в огне до 12, а количества утонувших – до 20.