Председатель Си усиливает хватку в Европе

В конце прошлой недели и начале этой китайский лидер Си Цзиньпин посетил Европу – Италию и Францию, мимоходом заехав в княжество Монако. В ходе визита китайская делегация встретилась со многими европейскими лидерами – итальянским премьером Джузеппе Конте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Официально главной темой переговоров было экономическое сотрудничество между Китаем и различными европейскими странами (в первую очередь, Италией и Францией) и Европой в целом. В этой области было заключено несколько значимых соглашений. Кроме того, стороны отметили 55 лет установления дипломатических отношений между Французской Республикой и Китайской Народной Республикой. А именно, в 1964 году Франция под руководством президента Шарля де Голля первой из западных стран признала коммунистическое правительство Пекина официальным правительством всего Китая. Остальные западные страны еще долго считали законным представителем Китая находившееся в Тайпее (Тайвань) правительство Гоминьдана. В тогдашних условиях для Пекина это была большая победа, а у китайцев хорошая память и чутье истории.
С экономическими соглашениями все прошло хорошо, по крайней мере, на первый взгляд. А с дипломатическим протоколом и тому подобным – так и вовсе прекрасно, как обычно. Однако в связи с визитом председателя Си неизбежно возник ряд серьезных и очень противоречивых политических вопросов. Отношения Китая и Европы с третьими странами, прежде всего, с США, а также с Россией, Ираном и многими другими. Отдельная тема – единство Европы, вернее, его отсутствие.
Среди аналитиков и в мировой прессе благодаря визиту Си вновь вышли на передний план самые острые проблемы глобальной политики – можно сказать, речь шла о геоэкономическом и геополитическом будущем всего мира.
Но начнем с официальной части.
В ходе визита Италия и Франция заключили с председателем Си множество экономических соглашений. По крайней мере, на первый взгляд, они, может быть, даже выгодны для европейских стран, экономики которых явно в худшем положении, чем китайская, и страдают от серьезной нехватки денег. А у китайцев они как раз есть.
Из документов, подписанных в Риме, наиболее важен меморандум, касающийся включения Италии в китайский проект «Один пояс и один путь», известный также как Новый шелковый путь. Ядром проекта является намерение Китая инвестировать в ближайшие десятилетия минимум триллион долларов в различные логистические и инфраструктурные проекты во всем мире, но прежде всего, в Евразии. Это включает в себя шоссе, железные дороги, порты, перевалочные пункты, каналы коммуникации и… бог знает что еще, поскольку план относительно расплывчат. Но, очевидно, он крайне амбициозен! Если он будет осуществлен, он фундаментально преобразит все кровообращение мировой экономики.
Инициаторами «Пояса и пути» стал в 2013 году председатель Си лично. То есть речь идет о его любимом детище. По словам Пекина, цель проекта состоит в том, чтобы улучшить экономическое сотрудничество и взаимопонимание во всем мире. По мнению критиков замысла, подлинная его цель заключается в том, чтобы реорганизовать мировую экономику и политику в пользу Китая и, по сути, сделать его гегемоном. Поэтому инициатива удостоилась жесткой критики во многих странах, опасающихся впадения в зависимость от Китая - Шри-Ланке, Малайзии, Кении, - но больше всего в США, которые до сих пор наслаждались преимуществами своего лидерства.
Вернемся в Рим. Италия – первое ведущее государство мира, член Большой семерки, которое заключило с Китаем соглашение по данному вопросу. Правда, подписанный меморандум ни к чему не обязывает ни одну из сторон, но, вероятно, соглашение будут реализовывать. Объем запланированных проектов составляет около 20 миллиардов евро, которые Китай планирует инвестировать в итальянские порты (Венецию, Геную, Трест, Палермо) – в первую очередь, для того, чтобы облегчить перевозки китайских товаров в Европу, а также на Ближний Восток и в Африку. Это было бы, очевидно, выгодно для итальянской экономики, страдающей от нехватки денег и стагнации, но… у многих вызывает страх переход европейских портов под китайский контроль. Следует учесть, что порт Пирей в Греции уже, по сути, находится под китайским контролем, и КНР значительно инвестировала в голландские порты Амстердам и Роттердам. Экономика и политика всегда тесно переплетены друг с другом, и за экономическим влиянием неизбежно следует политическое. То есть критика в адрес Италии понятна. При этом больше всего Рим упрекали в том, что дела с Пекином он вел самостоятельно, в том числе, без одобрения Брюсселя. Отчасти, за этим может скрываться зависть, но и беспокойство о том, что поодиночке КНР проще подчинить себе европейские страны. Разделяй и властвуй.
Одним из самых острых критиков итальянцев был президент Франции Макрон. Пока не было подписано соглашение о покупке французских товаров китайцами. Объем соглашения составляет 40 миллиардов евро. В основном, это включает в себя покупку китайцами самолетов Airbus на 30 миллиардов евро, а также сотрудничество в области энергетики и экспорт французских кур в Китай. 40 миллиардов – большие деньги даже для богатого и относительно большого государства. Очень большие деньги. После подписания соглашения Макрон стал значительно мягче относиться к китайцам.
Одним словом, стагнирующая Европа крайне нуждается в китайских инвестициях и энергии, которая встряхнула бы стареющий континент, избавив его от десятилетий склероза. Вроде бы обоюдовыгодная ситуация, но здесь вступают в игру геополитические соображения. Страх перед китайцами и тот факт, что США, от которых Европа во многом зависит, все более отторгают все то, что связано с Китаем.
Вчера Макрон принимал в Париже не только Си, но и Меркель с Юнкером. Тон встречи был дружественным и ориентированным на сотрудничество. Если ранее позиция Брюсселя, Берлина и Парижа в отношении Пекина была довольно осторожной и критической, то вчера она стала заметно мягче. Например, Юнкер заявил, что, когда он назвал Китай «стратегическим соперником» Европы, это задумывалось как комплимент. То есть в Европе поняли, что сотрудничества с Китаем не избежать, и в конечном итоге оно выгодно всем. Одновременно все участники подчеркнули необходимость многостороннего сотрудничества и противостояния протекционизму. Это был очевидный намек в адрес США, которые под руководством президента Дональда Трампа ведут торговую войну с Китаем, защищают свой внутренний рынок протекционистскими методами в том числе от европейских товаров и услуг и вышли из нескольких многосторонних соглашений, например, Парижского климатического договора.
Правда, Меркель сразу поспешила заявить, что «без США мы не сможем сохранить многополярность. Наши отношения с точки зрения европейцев, очевидно, очень важны», однако критика в адрес Вашингтона была очевидной.
Следует учесть, например, и то, что Европа не согласится по примеру США бойкотировать китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, который вне всякой конкуренции идет в авангарде строительства мобильных сетей G5. Американцы требуют от своих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei, утверждая, что это позволит китайцам шпионить за всеми остальными. Утверждение небеспочвенное, но суть его в другом – успех Huawei доказывает, что китайцы в области высоких технологий начинают обходить американцев. США это, понятно, не нравится. Вероятно, это не по нраву и европейцам, но последним проще это принять.
За только что завершившимся визитом председателя Си через пару недель, 9 апреля, последует регулярный саммит между Евросоюзом и Китаем в Брюсселе, где КНР будет представлять премьер-министр Ли Кэцян, а Евросоюз – Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. Вероятно, эта встреча будет менее масштабной, но рабочей.
Из Брюсселя Ли 12 апреля отправится в Хорватию, где состоится встреча между представителями Китая и странами Центральной и Восточной Европы в рамках так называемого механизма 16+1, в которой примет участие и Эстония. Китай уже сделал значительные инвестиции в некоторые страны региона и хотел бы пойти еще дальше. В том числе это касается и Эстонии. Например, недавно было подписано соглашение, согласно которому китайцы готовы инвестировать в частный проект Петера Вестербаки по строительству туннеля между Таллинном и Хельсинки 15 миллиардов евро. Они готовы и быстро построить его (это они умеют). Официальные Хельсинки и Таллинн, а также Брюссель, отторгают предложение. Из-за опасений, что китайцы придут и подомнут все под себя. Соображения безопасности и т.д. Страх, опять-таки, небеспочвенный, но и он не лучший советчик. Есть о чем задуматься.