Председатель Си усиливает хватку в Европе

Вернемся в Рим. Италия – первое ведущее государство мира, член Большой семерки, которое заключило с Китаем соглашение по данному вопросу. Правда, подписанный меморандум ни к чему не обязывает ни одну из сторон, но, вероятно, соглашение будут реализовывать. Объем запланированных проектов составляет около 20 миллиардов евро, которые Китай планирует инвестировать в итальянские порты (Венецию, Геную, Трест, Палермо) – в первую очередь, для того, чтобы облегчить перевозки китайских товаров в Европу, а также на Ближний Восток и в Африку. Это было бы, очевидно, выгодно для итальянской экономики, страдающей от нехватки денег и стагнации, но… у многих вызывает страх переход европейских портов под китайский контроль. Следует учесть, что порт Пирей в Греции уже, по сути, находится под китайским контролем, и КНР значительно инвестировала в голландские порты Амстердам и Роттердам. Экономика и политика всегда тесно переплетены друг с другом, и за экономическим влиянием неизбежно следует политическое. То есть критика в адрес Италии понятна. При этом больше всего Рим упрекали в том, что дела с Пекином он вел самостоятельно, в том числе, без одобрения Брюсселя. Отчасти, за этим может скрываться зависть, но и беспокойство о том, что поодиночке КНР проще подчинить себе европейские страны. Разделяй и властвуй.

Одним из самых острых критиков итальянцев был президент Франции Макрон. Пока не было подписано соглашение о покупке французских товаров китайцами. Объем соглашения составляет 40 миллиардов евро. В основном, это включает в себя покупку китайцами самолетов Airbus на 30 миллиардов евро, а также сотрудничество в области энергетики и экспорт французских кур в Китай. 40 миллиардов – большие деньги даже для богатого и относительно большого государства. Очень большие деньги. После подписания соглашения Макрон стал значительно мягче относиться к китайцам.

Одним словом, стагнирующая Европа крайне нуждается в китайских инвестициях и энергии, которая встряхнула бы стареющий континент, избавив его от десятилетий склероза. Вроде бы обоюдовыгодная ситуация, но здесь вступают в игру геополитические соображения. Страх перед китайцами и тот факт, что США, от которых Европа во многом зависит, все более отторгают все то, что связано с Китаем.