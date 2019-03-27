Ансип: это уж слишком - предлагать кресло премьер-министра председателю партии, оставшейся на выборах второй

Один из видных политиков-реформистов Андрус Ансип не поддерживает идею предложить лидеру центристов Юри Ратасу пост премьер-министра в совместном правительстве Партии реформ и Центристской партии, пишет rus.err.ee.
"Такое предложение назвать логичным я ни коим образом не могу. Это уж слишком - предлагать кресло премьер-министра председателю партии, оставшейся на выборах второй, который сам при этом завел государственные финансы Эстонии в тупик. Такое поведение не отвечало бы ожиданиям народа, я бы не смог объяснить это жителям Эстонии", - цитирует Ансипа в среду, 27 марта, портал новостей вещания ERR.ee.
По словам Ансипа, Партии реформ и другим политическим силам следует отказаться от дорогих предвыборных обещаний - так он ответил на вопрос о том, не стоит ли Партии реформ отказаться от идеи отменить установленную прежним правительством плавающую ставку подоходного налога при сохранении не облагаемого налогом минимума в размере 500 евро для всех.