Ансип: это уж слишком - предлагать кресло премьер-министра председателю партии, оставшейся на выборах второй

"Такое предложение назвать логичным я ни коим образом не могу. Это уж слишком - предлагать кресло премьер-министра председателю партии, оставшейся на выборах второй, который сам при этом завел государственные финансы Эстонии в тупик. Такое поведение не отвечало бы ожиданиям народа, я бы не смог объяснить это жителям Эстонии", - цитирует Ансипа в среду, 27 марта, портал новостей вещания ERR.ee.