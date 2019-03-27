Ср, 27.03.2019
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В главной конторе Swedbank проходят обыски
Дополнено в 13.30! Акции резко рухнули

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Контора Swedbank в Швеции.

ФОТО: Lars Pehrson/SvD/TT / Svenska Dagbladet

Шведская общественная телевещательная организация SVT сообщает, что Департамент по расследованию экономических преступлений Швеции организовал сегодня в главной конторе Swedbank обыски. Акции предприятия сразу после появления новости упали на 6,7 процентов, передает Postimees.

Пресс-секретарь департамента Никлас Алгрен подтвердил, что информация соответствует действительности. Он добавил, что обыски связаны с расследованием, о котором департамент сообщил общественности месяц назад. «Я не могу сказать больше, поскольку речь идет о проходящем сейчас расследовании», - сказал он.

Акции Swedbank после сообщения об обысках упали на шесть процентов.

27 февраля прокуратура Швеции начала расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank. Генеральный прокурор Департамента экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сказал, что в рамках дела расследуется, были ли 15 крупнейших акционеров Swedbank осведомлены о причастности банка к отмыванию денег до того, как о нем сообщила государственная вещательная компания SVT.

Swedbank сообщил, что ни физическому, ни юридическому лицу на данный момент не предъявлены подозрения. Swedbank оказывает всестороннее сотрудничество властям.

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