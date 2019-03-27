В главной конторе Swedbank проходят обыски

Пресс-секретарь департамента Никлас Алгрен подтвердил, что информация соответствует действительности. Он добавил, что обыски связаны с расследованием, о котором департамент сообщил общественности месяц назад. «Я не могу сказать больше, поскольку речь идет о проходящем сейчас расследовании», - сказал он.

EBM kan bekräfta de medieuppgifter som gör gällande att ett tillslag pågår på Swedbanks huvudkontor. Tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank. — Ekobrottsmyndigheten (@Ekobrottsmyndig) March 27, 2019

Акции Swedbank после сообщения об обысках упали на шесть процентов.

27 февраля прокуратура Швеции начала расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank. Генеральный прокурор Департамента экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сказал, что в рамках дела расследуется, были ли 15 крупнейших акционеров Swedbank осведомлены о причастности банка к отмыванию денег до того, как о нем сообщила государственная вещательная компания SVT.