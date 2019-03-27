Самой большой победой EKRE стало поражение «Ээсти 200»

С «Ээсти 200» в Рийгикогу было бы намного больше возможностей для создания коалиции и EKRE с большой долей вероятности остались бы в стороне. По последним данным, поддержка Центристской партии и Отечества сильно упала, а «Ээсти 200» наоборот выросла до девяти процентов. На предстоящих выборах в Европарламент у избирателя будет возможность подумать, кому отдать свой голос, чтоб он действительно что-то значил.

Много было тех, кто не решился голосовать за «Ээсти 200» и предпочел большие партии, такие как Партия реформ, чтобы голос, так сказать, не пропал и не попал к EKRE. Но, к сожалению, эти голоса все же оказались потрачены зря. Всего 3000 голосов не хватило, чтобы «Ээсти 200» оказались шестой по счету и третьей либеральной партией в Рийгикогу. Поддержка «Ээсти 200», как было сказано выше, растет. Люди чувствуют, насколько сильно нужна новая политическая сила в Рийгикогу. Скоро поддержка вырастет ещё сильнее.

Имидж Эстонии уже сейчас находится в свободном падении. Заграничные медиаканалы смеются над нашими коалиционными переговорами. Внешние инвесторы взвешивают необходимость вывода своих фирм из Эстонии. Предприниматели, представители меньшинств, либерально настроенные граждане испытывают опасения. Напомню, что 81 процент избирателей не хотел отдавать голос за EKRE и допускать эту партию к власти.

«Ээсти 200» стала бы спасательным кругом для всех жаждущих власти руководителей партий, чтобы избежать приглашения EKRE в правительство. Не пришлось бы переступать через трупы, имидж Эстонии, права и свободы человека. Через желания своих главных избирателей. Например, до сих пор для русского избирателя основным выбором была Центристская партия. Теперь же центристы стремятся сотрудничать с партией, которая называет русских тиблами, которая хочет их всех расстрелять или выслать из страны. Цитирую слова Мартина Хельме во время апрельских волнений: «Лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой. Но по крайне мере не всухую».

Еще есть возможность, как можно не допустить рождения этой коалиции:

1. Партия реформ воспользуется президентским мандатом и сформирует правительство меньшинства с соцдемами. Недостающие семь голосов найдут среди разочаровавшихся в своей партии центристов.

2. Центристская партия будет тянуть с коалиционным договором до тех пор, пока президент не даст им мандат на формирование правительства и тогда произойдет резкий поворот – вместо EKRE и «Отечества» в коалицию пригласят реформистов, но с тем условием, что место премьер-министра останется за Юри Ратасом.

3. «Отечество» возьмется за ум и сформирует правительство большинства с реформистами и соцдемами.