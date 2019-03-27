От затравленного Логинова попросили отстать

«Я Сашку давно знаю. Понимаю его позицию и не могу ее критиковать. Он выбрал для себя определенную стратегию и, судя по тому, что уехал из Эстерсунда с двумя медалями, она была правильной.

Кто знает, что было бы в противном случае. Вы сами прекрасно понимаете, что каждое неосторожное слово подхватывается и начинает обсуждаться всеми. Логинов решил сосредоточиться исключительно на результатах.

Сашку жаль. Он многократно отвечал на одни и те же вопросы. При этом я не видел такого отношения к Дениз Херманн, когда она выиграла преследование. Никакого злорадства не было, эта тема даже не поднималась. А Саню иностранные СМИ пытаются вывести из себя при каждом удобном случае.

Если бы он хотел что-то добавить по этой теме – давно уже обо всем сказал бы. Какой смысл столько раз спрашивать одно и то же? Я бы предложил всем уже отстать от него. Свое наказание он отбыл. Думаете, ему было легко? Он живет с этой историей.

Отношение к русским атлетам намного жестче, чем к иностранцам. На допинге попадались и норвежцы, и на лыжном чемпионате мира была громкая история. И что? После победы Херманн мне стало интересно, я начал смотреть зарубежные интернет-порталы. Никакого ажиотажа там не было.