Daimler намерен убить бренд Smart

Газета Handelsblatt со ссылкой на инсайдеров внутри компании пишет, что новый глава концерна Daimler AG Ола Каллениус считает, что у Smart нет исторической ценности, и он без колебаний убъет марку, если это потребуется для сокращения издержек. Такая политика связана со стремлением Daimler превратиться в поставщика услуг электромобильности и производителя электрокаров, что потребует значительных инвестиций и, соответственно, снижения расходов, пишет motor.ru.

Для сокращения издержек Daimler уже разрабатывает Smart ForTwo и ForFour совместно с Renault. Однако французская компания уже в ближайшее время может отказаться от партнерства, сообщают анонимные источники.

По итогам 2018 года общие продажи Smart составили 128 802 экземпляра, что на 4,6 процента меньше, чем годом ранее. Ежегодные убытки — 500-700 миллионов евро.