Картина дня: заявление Каи Каллас, обыски в главной конторе Swedbank и отчаянный шаг эстонской пары

Ради коалиции с центристами Каллас готова уступить Ратасу пост премьера

Как заявила заявила в передаче "Первая студия" на канале ETV председатель Партии реформ Кая Каллас, ради создания коалиции с центристами она готова отказаться от места премьер-министра в пользу Юри Ратаса. Читайте далее...

Ансип: это уж слишком - предлагать кресло премьер-министра председателю партии, ставшей на выборах второй

Один из видных политиков-реформистов Андрус Ансип не поддерживает идею предложить лидеру центристов Юри Ратасу пост премьер-министра в совместном правительстве Партии реформ и Центристской партии. Читайте далее...

Центристская партия: предложение Каи Каллас относительно кресла премьера - неискреннее

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала в передаче Esimene stuudio, что готова взвесить возможность отказаться от поста премьер-министра в пользу Юри Ратаса. Центристская партия не верит в искренность этого предложения. Читайте далее...

Отчаянный шаг эстонской пары: суррогатная мать с Украины - наш единственный шанс стать родителями

В Хельсинки живут эстонцы Дайси и Эрленд Мустонены. У них есть маленькая собака, кот и хорошая работа. Они есть друг у друга, но для полного счастья им не хватает чего-то очень важного. Читайте далее...

В главной конторе Swedbank проходят обыски

Шведская общественная телевещательная организация SVT сообщает, что Департамент по расследованию экономических преступлений Швеции организовал сегодня в главной конторе Swedbank обыски. Акции предприятия сразу после появления новости упали на семь процентов. Читайте далее...

Эстонец, приплывший в Великобританию на набитой кокаином яхте, проведет в тюрьме 30 лет

Британский суд во вторник приговорил пойманного на набитой кокаином яхте эстонца Ричарда Муста к 30 годам тюрьмы. Читайте далее...

Противники вакцинации заказали «независимое» исследование в псевдолаборатории своих знакомых

Противники вакцинации трактуют наличие вспомогательных веществ в каждом лекарстве, как токсичность вакцины. Читайте далее...

Видео: человек прыгнул в Эмайыги с моста и исчез, полиция просит помощи в установлении личности

Во вторник в 23.56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту с моста Каарсильд в реку прыгнул человек. Спасатели и полицейские сразу приступили к поискам в зоне от Портового театра до моста, но поиски не увенчались успехом. Читайте далее...

Гуайдо обвинил Мадуро в нарушении конституции из-за российских военных

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо резко выступил против присутствия российских военнослужащих в своей стране. Глава Венесуэлы Николас Мадуро, по-видимому, больше не доверяет собственной армии, заявил Гуайдо, выступая перед парламентом. По его словам, привозя в страну иностранных солдат, правительство Мадуро нарушает Конституцию Венесуэлы. Читайте далее...

Эстонскую фирму подозревают в продаже обычного меда под видом дорогого экологического

Ветеринарно-пищевой департамент ведет расследование в отношении эстонской компании OÜ Öko-Pharma, которую подозревают в покупке во Франции партии общим весом 70 тонн обычного меда и его последующей реализации в Германии по поддельным сертификатам под видом экологического меда, который стоит значительно дороже. Читайте далее...

В Стокгольме прогремел взрыв

В Стокгольме сегодня ночью в промышленной зоне произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Читайте далее...

Самой большой победой EKRE стало поражение «Ээсти 200»