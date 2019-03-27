Видео: жестокое избиение в одной из русских школ Таллинна. На школьника-дзюдоиста не могут найти управу

«Мы после уроков выходим с другом, он подходит ко мне, говорит "пойдем поговорим", я отказываю ему, после этого он повторяет, чтобы мы пошли поговорили, я отказываюсь, после этого он наносит мне удар в голову, потом опять наносит мне удар в голову. Я пытался уйти, он меня не выпускал, после этого я смог уйти на второй этаж, там он опять подошел ко мне и начал бить. Я сказал, что я позвоню в полицию, он сказал, что ему все равно, и нанес опять удар. После этого я пошел к медсестре с другом, сказал, что у меня сильная головная боль, опух нос, после этого медсестра вызвала скорую», - рассказал пострадавший школьник Алекс Сеппель.

«Устроивший драку, назовем его Борисом, и ранее привлекал внимание своим невменяемым поведением», - говорит журналистка Postimees Хеэлиа Силламаа.

«В конце прошлого года тоже была драка, тогда уже поднимался вопрос о его исключении из школы. Но дело замяли, и его оставили в тот раз», - говорит отец пострадавшего школьника Арбо Сеппель.

Жертва избиения Бориса Алекс из-за травм был вынужден провести две недели на домашнем лечении. Поэтому на беседу с психологом вместе с хулиганом отправился одноклассник Алекса Дмитрий, которого Борис тоже подвергает травле.

Как утверждается, распускающий руки подросток оправдывал свое поведение тем, что другие оскорбили его честь, и он знает, как правильно бить.

«Он знает, как правильно бить, и не нанес бы такие удары, чтобы Алекс не ходил бы в школу две недели», - приводит слова хулигана Дмитрий.

И другие родители бьют тревогу из-за распускающего руки Бориса, руководству школы подали заявления.

«Моего сына тоже уже второй год подвергают такой опасности, - говорит Елена Драгунцев – мать одного из одноклассников Бориса. – Провоцируют на драку, провоцируют на оскорбления. Они защищают себя, но, так как они не могут действовать силой - они более спокойные и могут ответить словами, - это их обижает и унижает».

Директор Таллиннской кесклиннаской русской гимназии Сергей Теплов исключил Бориса из школы. Но вскоре агрессивный подросток снова вернулся в гимназию. По словам Теплова, подростка пришлось принять обратно на основании постановления суда.

«Он армянин, и Армянская община тоже высказалась, якобы права армян ущемляют из-за того, что его исключили, и у него есть право учиться. Но очень странно, что он может делать, что хочет, и совершенно безнаказанно», - говорит отец Алекса Арбо Сеппель.