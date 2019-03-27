Видео: жестокое избиение в одной из русских школ Таллинна. На школьника-дзюдоиста не могут найти управу

В начале ноября из Таллиннской русской гимназии увезли на скорой школьника, жестоко избитого одноклассником, сообщает Reporter.
«Мы после уроков выходим с другом, он подходит ко мне, говорит "пойдем поговорим", я отказываю ему, после этого он повторяет, чтобы мы пошли поговорили, я отказываюсь, после этого он наносит мне удар в голову, потом опять наносит мне удар в голову. Я пытался уйти, он меня не выпускал, после этого я смог уйти на второй этаж, там он опять подошел ко мне и начал бить. Я сказал, что я позвоню в полицию, он сказал, что ему все равно, и нанес опять удар. После этого я пошел к медсестре с другом, сказал, что у меня сильная головная боль, опух нос, после этого медсестра вызвала скорую», - рассказал пострадавший школьник Алекс Сеппель.
«Устроивший драку, назовем его Борисом, и ранее привлекал внимание своим невменяемым поведением», - говорит журналистка Postimees Хеэлиа Силламаа.
«В конце прошлого года тоже была драка, тогда уже поднимался вопрос о его исключении из школы. Но дело замяли, и его оставили в тот раз», - говорит отец пострадавшего школьника Арбо Сеппель.
Жертва избиения Бориса Алекс из-за травм был вынужден провести две недели на домашнем лечении. Поэтому на беседу с психологом вместе с хулиганом отправился одноклассник Алекса Дмитрий, которого Борис тоже подвергает травле.
Как утверждается, распускающий руки подросток оправдывал свое поведение тем, что другие оскорбили его честь, и он знает, как правильно бить.
«Он знает, как правильно бить, и не нанес бы такие удары, чтобы Алекс не ходил бы в школу две недели», - приводит слова хулигана Дмитрий.
И другие родители бьют тревогу из-за распускающего руки Бориса, руководству школы подали заявления.
«Моего сына тоже уже второй год подвергают такой опасности, - говорит Елена Драгунцев – мать одного из одноклассников Бориса. – Провоцируют на драку, провоцируют на оскорбления. Они защищают себя, но, так как они не могут действовать силой - они более спокойные и могут ответить словами, - это их обижает и унижает».
Директор Таллиннской кесклиннаской русской гимназии Сергей Теплов исключил Бориса из школы. Но вскоре агрессивный подросток снова вернулся в гимназию. По словам Теплова, подростка пришлось принять обратно на основании постановления суда.
«Он армянин, и Армянская община тоже высказалась, якобы права армян ущемляют из-за того, что его исключили, и у него есть право учиться. Но очень странно, что он может делать, что хочет, и совершенно безнаказанно», - говорит отец Алекса Арбо Сеппель.
Однако при ближайшем изучении дела выяснилось, что утверждение директора школы Сергея Теплова о том, что избивающего других детей подростка приняли обратно якобы по решению суда, оказалось неправдой. Адвокат Бориса действительно подал жалобу в Таллиннский административный суд с требованием отменить приказ об исключении подростка из школы.
«Суд ознакомился с материалами и установил, что в приказе директор школы не представил обоснований, по которым ученика исключают из школы», - отметил судья Тристан Плоом.
Приказ директора Теплова был составлен кое-как, констатирует журналистка: помимо грамматических ошибок, в нем ни разу не поясняется, почему вообще Бориса исключают из школы.
Поскольку с плохо составленным приказом в суде не выиграть, суд предложил сторонам решить вопрос за пределами зала суда.
«Все закончилось тем, что директор школы признал свой приказ недействительным. А это в свою очередь, согласно закону, означает, что производство прекращено», - добавил судья.
В результате Таллиннская кесклиннаская гимназия заплатила избивающему школьников Борису более тысячи евро для покрытия судебных расходов.
Вместо того, чтобы написать новый и корректный приказ, директор Теплов решил просто умолчать о своей ошибке, свалив ответственность и перед Департаментом образования, и перед родителями на решение суда, которого на самом деле не было.
Значит ли это, что директор школы просто не понимает суть дела, или же он сознательно передергивает?
«Не могу прокомментировать эту ситуацию и не хочу. Руководитель школы, возможно, понимает, что этот случай разрешился не так, как он ожидал и хотел. И мы время от времени ищем кого-то, кто принял бы решение за нас, но в данном случае все же школа должна взять на себя ответственность, школа должна принимать решения», - отметил заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла.
Журналистка Хеэлиа Силламаа с февраля пыталась договориться о встрече с директором Сергеем Тепловым, но он всегда говорил, что очень спешит.
Директор избегал и адвоката избивавшего школьников Бориса.
«Вначале я обратился письменно в школу, предложил решить дело по договоренности сторон. Кроме того, вместе с клиентом отправился в школу, но в этот момент утверждали, что директора в школе нет. Лично директор был не согласен со мной общаться», - рассказал адвокат Индрек Репнау.
Поведение директора вызывает и другие вопросы. После избиения Алекса было начато уголовное производство. Несмотря на то, что, по словам жертвы, избиение продолжилось на втором этаже, куда он убежал от нападавшего, директор гимназии предоставил прокуратуре только одну видеозапись с камеры видеонаблюдения. Видеозапись со второго этажа, где, по словам жертвы, началось уже избиение ногами, директор не предоставил.
Произошедшее не согласились комментировать и другие работники школы. Так, по словам заведующей учебной частью Хелен Ванганен, инцидент уже разрешился и говорить не о чем.
Однако подвергшийся избиению Алекс так не считает.
«Я считаю, что, если бы он ушел, все бы прекратилось, но его опять вернули и все продолжается снова. Неизвестно, какие действия он может опять предпринять. Он уверен, что он полностью прав», - говорит Алекс.
Борис продолжает учиться в Таллиннской кесклиннаской русской гимназии. Директор Сергей Теплов не выписал новый и корректный приказ, а на Facebook-страничке школы Бориса нахваливают за его успехи в дзюдо. Там также лелеют надежду на то, что в 2024 году подросток представит Эстонию на проходящих в Париже Олимпийских играх. Однако по какой-то причине к настоящему моменту хвалебные посты удалены.
Что же должны делать дальше родители?
«Нужно, прежде всего, обратиться в школу, если от школы не будет помощи, тогда к нашему куратору соответствующей школы, и мы, несомненно, найдем решение», – сказал заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла.
Возбужденное в отношении Бориса уголовное дело на сегодняшний день прекращено. Поскольку в связи с инцидентом Борис около двух месяцев не мог ходить в школу, прокуратура сочла, что мальчику необходимо проделать много школьной работы, и нагрузка, необходимая для окончания 11-го класса, должна быть достаточной.
«Единственное наказание, которое ему назначили: просто дальше ходить в школу. На этом дело закончилось», - говорит отец Алекса.
«Теперь мой клиент сможет проявить себя в школе с хорошей стороны, он сможет справиться с учебой и больше ничего такого не совершит», - уверяет адвокат Бориса Индрек Репнау.
«Вся эта борьба с насилием в школе – это большой раздутый пузырь, кто-то что-то делает, но на самом деле реальность такова, что можешь делать, что хочешь, и если деньги есть, то все решится, как будто проблемы и не было», - констатирует отец Алекса Арбо Сеппель.