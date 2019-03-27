Центристская партия: предложение Каи Каллас относительно кресла премьера - неискреннее

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала в передаче Esimene stuudio, что готова взвесить возможность отказаться от поста премьер-министра в пользу Юри Ратаса. Центристская партия не верит в искренность этого предложения, передает Postimees.
По словам пресс-секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, официального предложения от реформистов им не поступало, да и это не было целью. «Это риторика, которая связана с нынешними консультациями трех партий. В то же время, было бы интересно узнать, поддерживают ли Каю Каллас в этом вопросе однопартийцы и кода правление Партии реформ могло бы передать это решение Центристской партии», - прокомментировал Ханимяги.
Он считает, что это в большей степени случайная мысль, направленная на избирателей, чем конструктивное или искреннее предложение. «В любом случая Центристская партия руководствуется принципом, что, не закончив одни переговоры, нельзя переходить к другим», - добавил он.
По словам пресс-секретаря, Центристская партия желает Эстонии правительства, которое в своих целях сосредоточится на людях, которым больше нужна поддержка государства. «По нашей оценке, среди прочего необходимо увеличить пенсии и детские пособия, укрепить солидарность системы здравоохранения, сбалансировать региональное развитие и сельскую жизнь», - отметил Ханимяги.