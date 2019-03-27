Центристская партия: предложение Каи Каллас относительно кресла премьера - неискреннее

По словам пресс-секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, официального предложения от реформистов им не поступало, да и это не было целью. «Это риторика, которая связана с нынешними консультациями трех партий. В то же время, было бы интересно узнать, поддерживают ли Каю Каллас в этом вопросе однопартийцы и кода правление Партии реформ могло бы передать это решение Центристской партии», - прокомментировал Ханимяги.