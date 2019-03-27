«Враг народа»: одиночество говорящего правду

Ложные друзья доктора предают его. У Ибсена – скорее, по трусости, потому что привыкли быть на стороне большинства, даже если оно не право. Лучше быть с толпой, чем одному. Здесь в их предательстве расчета куда больше, чем элементарной трусости: доктор для них - только удобный объект для манипуляций. (Не уверен, что Ибсен пользовался таким словом, как манипулирование. В наши дни, ставя «Врага народа», без него не обойтись! Не зря же режиссер в одном интервью сказала, что с времен Ибсена ничего не изменилось, разве только стало хуже, Моппель ввела эпизод, в котором троица обсуждает, как использовать разоблачения Стокмана, чтобы сменить власть в городе и самим оказаться у кормушки; для наглядности они расчерчивают на доске возможную комбинацию. Может, это натяжка, но тут мне вспомнилась комедия Николая Эрдмана «Самоубийца»: бедняга Подсекальников собирается покончить с собой, а вокруг него увивается всякий люд, и каждый уговаривает написать в предсмертной записке, что «самоубийца» уходит из жизни по той причине, которую непрошеный друг считает жизненно важной. Понимаю, что жанры абсолютно разные, что одно дело – неосуществленное (кишка тонка!) и, по сути, фарсовое самоубийство, а совсем другое – отвага и вера в свою правоту, которые заставили героя рисковать карьерой, идти против агрессивного большинства. И все же настаиваю: отдаленное сходство есть. Разве не самоубийство – восстать против общественного мнения и против всесильной – пусть злой и вздорной, но тем она опаснее - бабы, стоящей на вершине власти? И разве не используют Стокмана его «единомышленники»? Пусть, мол, он лоб расшибет, а мы на этом нагреем руки.