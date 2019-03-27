Неожиданно: машины этой марки угоняют в Эстонии чаще всего

В Латвии страховые компании в прошлом году получили сообщения об угоне 256 автомобилей, в Эстонии - 38. О Литве можно судить по данным первого квартала и прошлых лет - в год страховщикам сообщается примерно о сотне угнанных автомашин.

Одна из причин того, что данные об угонах в Латвии и Эстонии настолько отличаются, состоит в том, что в Латвии намного больше автомобилей класса люкс, которые интересны угонщикам. Страны отличаются также по размерам и суровости наказаний за угоны - в Литве и Эстонии наказания строже.

По данным ассоциаций страховщиков, в Латвии страховые компании получили информацию о 86 угнанных BMW, о 30 Audi, 29 Toyota, 22 Volkswagen и 12 Lexus.

В Эстонии страховщикам сообщили о шести угнанных машинах Toyota, пяти Renault, пяти Volkswagen, пяти Mercedes Benz и одной BMW. Ранее в Эстонии самой любимой маркой автомобильных воров была Volkswagen.