Мартин Репинский: никаких партийных чисток нет

- Отсюда вы отправляетесь на обучение. Чему вы учитесь?

- Это связано с работой на посту руководителя самоуправления.

- Кто вас обучает?

- Я точно не помню названия, одно предприятие.

- Оплачивает самоуправление Йыхви?

- Да.

- Сколько платит?

- Почти двести евро.

- Вы войдете в историю как эстонский министр, пробывший в должности самый короткий срок. Сколько точно дней вы пробыли министром сельской жизни в правительстве Юри Ратаса?

- 18 дней.

- Все это недолгое время вы попадали в бесконечные скандалы и неприятности, поэтому не смогли удержаться на посту. Почему так получилось?

- В тот момент я не был готов быть министром: в политике я находился всего около полутора лет. Это был необходимый опыт как для меня, так и для Центристской партии.

- Теперь вы идете в Рийгикогу, а портфель министра вам не предлагают?

- О министерских портфелях пока разговора не было, но сейчас я не думаю, что такое предложение поступит.

- За столом коалиционных переговоров вас нет?

- Напрямую я не участвую, но, естественно, у меня просят совета по телефону. Я хожу и на заседания фракции, где это обсуждается. У меня спрашивали, каковы мои основные цели в новой коалиции, и я представил свое виденье.

- И каковы эти цели?

- Большая часть из них связана с сельским хозяйством и будущим Ида-Вирумаа. Хотелось бы, чтобы к Ида-Вирумаа было больше внимания, чтобы вклад государства в регион стал значительно больше: например, чтобы в Ида-Вирумаа поступало больше средств от налогов. В сельском хозяйстве должна продолжиться та политика, которую правительство утвердило два года назад.

- С каким настроением вы наблюдаете за коалиционными переговорами? Как оцениваете решение Юри Ратаса создать правительство с EKRE?

- С интересом, как и большинство людей. Сейчас еще рано давать оценки, нужно подождать, пока появятся конкретные решения. По коалиционному договору можно будет судить, правильным был этот путь или нет. Но исключать кого-то по субъективным критериям было бы неправильно.

- Почему, как вы считаете, в обществе возникла такая острая реакция?

- Люди всегда боятся крупных перемен: они не понимают, что будет, если EKRE придет к власти. В связи с EKRE много запугивали. Моим посылом избирателям было, что голосовать нужно за Центристскую партию, чтобы снова не возникло правительство Партии реформ.

- Как в Ида-Вирумаа после выборов восприняли решение Ратаса начать переговоры с EKRE?