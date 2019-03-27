Вне дома: если вас пригласит на ужин капитан Гнутов, поторопитесь!
Именно так – быстро, очень быстро – действовали желающие получить свежие гастрономические впечатления, увидев в социальных сетях объявление об ужине за капитанским столом. Места в новом ресторане Ragu resto, гостеприимно предоставивший для проведения ужина свой зал и свою кухню, были распроданы мгновенно.
О ресторане Ragu мы еще поговорим, «Вне дома» вам это твердо обещает, но сегодня наш герой – капитан дальнего плавания, байкер, меломан, рыбак, спасатель, бизнесмен и, наконец, повар Александр Гнутов.
Как скромно подчеркивает сам Александр, он - повар-любитель, он - не профессионал. Это да, он не получает заплату ни в одном из ресторанов Таллинна. Зато приходит на ресторанные кухни и бесплатно священнодействует в одной команде со звездными шеф-поварами, с которыми давно и крепко дружит, а оснащенности его домашней кухни может позавидовать иное таллиннское заведение.
Да, он не профессионал, он круче, потому что редко какой шеф садится на моторку и отправляется на рыбалку в шведские шхеры или норвежские фьорды, за свежей рыбой для ужина на пятьдесят четыре человека. Непрофессиональный кулинар, в отличие от многих профессионалов, сам печет бездрожжевой хлеб, делает домашние колбаски, которые, кстати, включены в меню ресторанов высокой кухни, коптит ветчину, делает чоризо не хуже итальянской, раскатывает тончайшее тесто для штруделей…
И вот настал тот час, когда мастерство, да и амбиции, конечно, позволили Гнутову выйти наконец из любительской тени и подать свои блюда желающим. Такие гастрономические мероприятия очень популярны в Таллинне: в ресторане создают специальное меню ужина, за который нужно заплатить заранее, посетителям подаются одинаковые блюда, кухня работает без перерыва, шеф выходит в зал, рассказывая о блюдах, даже делится рецептами, а в переполненном зале царит невероятно теплая и дружелюбная атмосфера, словом – званый гастрономический вечер.
Вот и на этот раз, на кухне ресторана Ragu кипела работа: еще бы, каждое из шести блюд нужно было подать одновременно, да не четырем, а пятидесяти четырем гостям. Чем же угостил и чем поразил своих гостей капитан Гнутов?
Сначала была подана мясная тарелка с собственноручно приготовленными копченостями, джемом и чатни, хлебом и маслом. Сфотографировать ее не удалось, потому что изысканная подача была мгновенно нарушена проголодавшимися гостями. Но Александр вовремя предупредил, что размер порций будет совсем не ресторанным, и попросил отнестись к этому с пониманием и есть медленно, тогда больше войдет.
Холодная закуска – рустикальный патэ – оказалась гигантским ломтем запеченного в тесте мясного ассорти совсем в духе мушкетеров Дюма: мясопродукты нескольких сортов, от лопатки иберийской свинины до куриной печени, были сначала вымочены в портвейне и коньяке, затем запечены в тонком слое теста, а поданы с корнишонами, маринованным луком и прочей пряной зеленью.
Так и представляешь себе какого-нибудь Портоса, зычно кричащего поваренку: "Запеченный паштет, да побыстрее!"
Горячая закуска – колбаски из говядины вагю с картофельным пюре и салатом из краснокочанной капусты. С виду – совершенно домашнее блюдо, но не тут-то было, дома вы вряд ли такое пробовали! Говядина этого редкого и очень дорогого сорта удивительно нежна и ароматна. Приготовленные на домашней кухне Гнутова колбаски невозможно сравнить ни с чем, пробованным раньше, в иной, «догнутовской» гастрономической жизни!
Это касается и любимого норвежцами супа Saltstraumen, который называется так в честь красивого приливного течения в одном из самых узких фьордов северной Норвегии. А может, течение назвали в честь супа? Не удивлюсь.
Для приготовления этого супа Гнутов сам наловил трески, а острый и сладкий одновременно вкус и изумительный яркий цвет, созданный сочетанием помидоров и сладкого перца и вызывающий аппетит уже при первом взгляде на тарелку, не позволили растянуть удовольствие – суп был съеден мгновенно, хотя голодными никто уже не был.
Затем было подано основное блюдо – большая, нет, не большая, а огромная порция штруделя из лобстера и грибов в американском соусе барбекю. Тончайшее тесто, сбалансированный и при этом ярко выраженный вкус, когда лобстер и грибы не перебивают, а дополняют друг друга – восторг, а не блюдо!
Если вы знаете хоть один ресторан в Эстонии, где подают такой штрудель, мы тут же отправимся туда – сравнивать, и боюсь, что сравнение окажется не в пользу профессионального повара. Но может, уже хватит называть Гнутова непрофессионалом?
На десерт тоже подали штрудель – классический венский, яблочный, с мороженым и взбитыми сливками.
То, что все блюда были приготовлены и поданы безупречно, вы уже поняли. Команда поваров под руководством капитана Гнутова работала, как команде и положено – слаженно, четко и очень профессионально. Вина были тщательно подобраны к каждому блюду известным сомелье Юрием Братчиком из фирмы Best Wine.
Такие гастрономические события всегда пользуются заслуженной любовью посетителей. Если вы увидите где-нибудь в Facebook приглашение на очередной ужин капитана Гнутова – поторопитесь, не пожалеете!