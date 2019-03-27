Вне дома: если вас пригласит на ужин капитан Гнутов, поторопитесь!

О ресторане Ragu мы еще поговорим, «Вне дома» вам это твердо обещает, но сегодня наш герой – капитан дальнего плавания, байкер, меломан, рыбак, спасатель, бизнесмен и, наконец, повар Александр Гнутов.

Александр Гнутов (справа) рядом с прославленным шеф-поваром ресторанов "Чайковский" и Mon Repos Владиславом Дьячуком. ФОТО: архив Александра Гнутова

Как скромно подчеркивает сам Александр, он - повар-любитель, он - не профессионал. Это да, он не получает заплату ни в одном из ресторанов Таллинна. Зато приходит на ресторанные кухни и бесплатно священнодействует в одной команде со звездными шеф-поварами, с которыми давно и крепко дружит, а оснащенности его домашней кухни может позавидовать иное таллиннское заведение.

Александр Гнутов на кухне ресторана Ragu ФОТО: Ragu resto

Да, он не профессионал, он круче, потому что редко какой шеф садится на моторку и отправляется на рыбалку в шведские шхеры или норвежские фьорды, за свежей рыбой для ужина на пятьдесят четыре человека. Непрофессиональный кулинар, в отличие от многих профессионалов, сам печет бездрожжевой хлеб, делает домашние колбаски, которые, кстати, включены в меню ресторанов высокой кухни, коптит ветчину, делает чоризо не хуже итальянской, раскатывает тончайшее тесто для штруделей…

О вине рассказывает сомелье Юрий Братчик. ФОТО: Ragu resto

И вот настал тот час, когда мастерство, да и амбиции, конечно, позволили Гнутову выйти наконец из любительской тени и подать свои блюда желающим. Такие гастрономические мероприятия очень популярны в Таллинне: в ресторане создают специальное меню ужина, за который нужно заплатить заранее, посетителям подаются одинаковые блюда, кухня работает без перерыва, шеф выходит в зал, рассказывая о блюдах, даже делится рецептами, а в переполненном зале царит невероятно теплая и дружелюбная атмосфера, словом – званый гастрономический вечер.

Вот и на этот раз, на кухне ресторана Ragu кипела работа: еще бы, каждое из шести блюд нужно было подать одновременно, да не четырем, а пятидесяти четырем гостям. Чем же угостил и чем поразил своих гостей капитан Гнутов?

Сначала была подана мясная тарелка с собственноручно приготовленными копченостями, джемом и чатни, хлебом и маслом. Сфотографировать ее не удалось, потому что изысканная подача была мгновенно нарушена проголодавшимися гостями. Но Александр вовремя предупредил, что размер порций будет совсем не ресторанным, и попросил отнестись к этому с пониманием и есть медленно, тогда больше войдет.

Рустикальный патэ по-французски. ФОТО: Ragu resto

Холодная закуска – рустикальный патэ – оказалась гигантским ломтем запеченного в тесте мясного ассорти совсем в духе мушкетеров Дюма: мясопродукты нескольких сортов, от лопатки иберийской свинины до куриной печени, были сначала вымочены в портвейне и коньяке, затем запечены в тонком слое теста, а поданы с корнишонами, маринованным луком и прочей пряной зеленью.

Так и представляешь себе какого-нибудь Портоса, зычно кричащего поваренку: "Запеченный паштет, да побыстрее!"

Колбаска из говядины вагю. Подача совершенно домашняя, а вкус - уникальный. ФОТО: Вера Копти