Масштабный рейд: от полиции пытался сбежать водитель в наркотическом опьянении

В ходе полицейского рейда, в двух автомобилях нашли труху, которая напоминала коноплю. Находки отправили на экспертизу, чтобы выяснить, что это на самом деле. Также полицейские поймали двух водителей, результаты быстрого теста которых дал основание полагать, что они могли употреблять наркотические вещества.

Двух водителей отправили проходить экспертизу. Один из них – водитель, который на улице Лайя проигнорировал приказ полиции остановиться и пытался сбежать, но был задержан в магазине на Кальда-теэ. Результаты экспертизы подтвердили, что он был в наркотическом опьянении.

В рамках этого же рейда полиция обнаружила двух водителей, которые употребляли алкоголь, у двух сидевших за рулем не было водительских прав, один не был пристегнут ремнем безопасности и один превысил скорость. В отношении всех начато производство.