Масштабный рейд: от полиции пытался сбежать водитель в наркотическом опьянении

На прошлых выходных в Тарту полиция усиленным составом проводила масштабный рейд, чтобы проверить трезвость водителей. Особое внимание обращали на водителей, которые могли быть в наркотическом опьянении или владеть наркотическими веществами, передает Tartu Postimees.
В ходе полицейского рейда, в двух автомобилях нашли труху, которая напоминала коноплю. Находки отправили на экспертизу, чтобы выяснить, что это на самом деле. Также полицейские поймали двух водителей, результаты быстрого теста которых дал основание полагать, что они могли употреблять наркотические вещества.
Двух водителей отправили проходить экспертизу. Один из них – водитель, который на улице Лайя проигнорировал приказ полиции остановиться и пытался сбежать, но был задержан в магазине на Кальда-теэ. Результаты экспертизы подтвердили, что он был в наркотическом опьянении.
В рамках этого же рейда полиция обнаружила двух водителей, которые употребляли алкоголь, у двух сидевших за рулем не было водительских прав, один не был пристегнут ремнем безопасности и один превысил скорость. В отношении всех начато производство.
Аналогичные проверки полиция проводит систематически и, учитывая результаты, в ближайшее время можно ожидать аналогичных рейдов.