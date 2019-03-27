Убийство у Певческого поля: юная нарвитянка проведет в тюрьме девять лет

Обвинительный приговор вступил в законную силу в среду, 27 марта, когда Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу адвоката Капитоновой, передает Rus.err.

Таллиннский окружной суд 26 сентября 2018 года не нашел оснований для смягчения наказания Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к девяти годам тюрьмы.

Из материалов уголовного дела следует, что 16 июня 2017 года в Таллинне группа из пяти человек употребляла алкоголь, в какой-то момент компания решила отправиться из Ласнамяэ в центр города, по пути между обвиняемой и жертвой - 22-летним Игорем - возникла словесная перепалка, завершилась она тем, что Елизавета нанесла своей жертве ножевое ранение в сердце.