Учитель в школе. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

За последние несколько лет сразу нескольких российский учителей и воспитателей уволили за фотографии, которые те публиковали у себя в социальных сетях. Русская служба Би-би-си поговорила с педагогами, которые оказались в центре внимания из-за личных снимков, и узнала, как они пережили свалившуюся на них дурную славу.

"Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко!"

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова утверждает, что именно это ей сказал директор барнаульской школы №13, увольняя с работы за снимки, которая та опубликовала в соцсети "ВКонтакте" (цитата по "Комсомольской правде"). Руководство школы отказалось комментировать ситуацию Би-би-си.

В декабре 2018 года 38-летняя Кувшинникова, член Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи", выложила на своей странице фото, на котором сидит на морозе в коротком фиолетовом платье. Снимок сделали после заплыва в честь Универсиады в Красноярске - педагог участвовала в нем с друзьями.

Во "ВКонтакте" Кувшинниковой много снимков с соревнований, где она позирует с медалями в спортивном купальнике. Сама она утверждает, что на разговор с директором Людмилой Кузнецовой по поводу ее снимков ее вызвали в феврале, а причиной назвали жалобу кого-то из родителей.