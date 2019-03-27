Сначала преподаватель написала заявление об увольнении, но после обращения других родителей ее восстановили на работе.

Дальнейшее учительница описывает как травлю: "Я шла на работу как на расстрел. На уроки ко мне стала приходить завуч... Она мне делала замечания, с какой стороны доски задания писать, представляете?" - жаловалась она "Комсомольской правде".

По словам Кувшинниковой, руководство школы перепроверяло тетради ее учеников и следило за тем, кому и какие оценки она ставит: "Я решила, что это уже просто хамство и пора уходить".

Учительница утверждает, что из-за случившегося пострадал и ее сын - ученик этой же школы, которому начали занижать оценки.

В мэрии Барнаула, правда, произошедшее оценивают иначе и говорят, что Кувшинникову просили остаться.

"Фактов давления на нее для принятия вынужденного решения не выявлено. Более, того руководство школы уговаривало ее остаться - дети в сложном положении, нужно хотя бы завершить с ними четверть. Но она приняла сама такое решение", - сказали агентству Интерфакс в пресс-службе мэрии.

По мнению чиновников, сын Кувшинниковой также не сталкивался с травлей.

После того, как о скандале стали писать СМИ, за учительницу вступился министр образования Алтайского края Максим Костенко. Он пообещал, что Кувшинниковой найдут новое место работы. Разобраться в ситуации поручило и федеральное министерство просвещения.

Но возвращаться к преподаванию в общеобразовательной школе Кувшинникова не захотела.

"Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11-12 тысяч зарплата, - сказала она радиостанции "Говорит Москва". - В частной школе мне предложили работать, и в художественную можно. Я же по второму образованию художник… И интереснее мне творчеством заниматься, детей учить".

В среду министр Костенко сообщил, что предложил Кувшинниковой разработать и преподавать учителям правила поведения в социальных сетях. Она согласилась, сказал чиновник агентству ТАСС.

"Для поднятия самооценки"

Случай Кувшинниковой - далеко не первый, когда учителя оказываются в центре внимания из-за личных фотографий в социальных сетях, порой выложенных за годы до того, как они начали преподавать.

Один из самых нашумевших случаев в июне этого года произошел с 26-летней учительницей истории Викторией Поповой, которая работала в омской школе №7. В конце прошлого учебного года Попова узнала, что в Омске открылось модельное агентство для девушек размера plus size, и решила пойти на пробы "для поднятия самооценки".

Поповой предложили принять участие в фотосессии, ей достался образ в стиле pin up. На снимках женщина позирует в закрытом купальнике в горошек.

Фотографии Поповой руководство модельного агентства неожиданно для нее опубликовало в "Инстаграме". Через несколько дней руководство школы сообщило ей о коллективной жалобе от родителей и объявило, что она "нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагогического работника".

Поповой предложили уволиться по собственному желанию, пояснив, что она нарушила кодекс профессиональной этики педагогов. Когда история стала публичной, за учительницу стали заступаться знаменитости - например, актриса Эвелина Бледанс - и ее коллеги по всей России.

В поддержку Поповой в соцсетях запустили акцию, во время которой преподаватели выкладывали в соцсетях снимки в купальниках под хештегами #УчителяТожеЛюди и #ПоддержимВикториюИзОмска.

По Трудовому кодексу, людей, которые выполняют "воспитательные функции", можно уволить с работы за совершение "аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы" (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Однако конкретного перечня аморальных поступков в кодексе нет.

Как и в случае с Кувшинниковой, после резонанса в СМИ за Попову заступились чиновники. Омские издания писали, что она планирует вернуться на работу в школу №7.

Сейчас на сайте школы Поповой в списке учителей нет. На звонки Би-би-си ни она сама, ни руководство школы, не ответили.

"Покупать нижнее белье на другом конце города"

В "Инстаграме" 27-летней Юлии Рывкиной уже довольно давно появляются только фото на фоне моря, пляжей, пальм и гор. Статус гласит: "Бросила все и уехала в Анталию".

Два года назад Юлия перестала работать школьным учителем физкультуры в подмосковных Люберцах и начала новую жизнь. Все началось со скандала из-за фото в социальных сетях.

Как писало издание Life, "родители учащихся… возмутились откровенными снимками учительницы физкультуры". Их поддержала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

"Такие вещи просто нельзя допускать в сети. Такой учитель должен понести наказание", - говорила она. Леткова имела в виду фотографии, на которых Рывкина была запечатлена с бутылкой алкоголя, с сигаретой или в шпагате на стойке бара.

Издание Life отмечало, что за Рывкину заступились коллеги - она хороший специалист, а фото не имеют отношения к работе, заявили они.

Рывкина в беседе с Би-би-си рассказала, что из-за скандала в школу приехала чиновница (из какого ведомства, она не помнит) и "прямо заставила написать заявление об уходе". Она запомнила один из ее аргументов: "Учитель должен даже нижнее белье ездить покупать на другой конец города".

"Директор пыталась меня отстоять, потому что фото были старые, когда я еще не работала в школе. Но та женщина начала и на нее давить, тонко намекая, что за мной и все остальные несогласные пойдут", - рассказала бывшая учительница.

В итоге она подписала заявление. Вскоре Рывкину попросили так же поступить и на втором месте работы - в другой школе, где она работала тренером по чирлидингу.

При этом она подчеркивает, что не подвергалась травле ни со стороны учителей, ни со стороны родителей: "Все были за меня, родители хотели писать петицию, чтобы меня вернули на работу, но я уже сама морально не была готова".

Реакция в интернете учительницу тоже сильно не задевала. По ее словам, 90% комментаторов не видели в фотографиях повода для увольнения. "В интернете даже ходили шутки, что в заголовках написано об откровенных фотографиях, заходят на ссылку, а там ничего", - говорит Рывкина.

По ее словам, она тяжело переживала расставание с детьми, которые "доверяли ей и обращались за советом", а бывшие ученики пишут ей до сих пор.

После увольнения Рывкина работала редактором на телешоу "Дом-2", а потом решила переехать в Турцию на постоянное место жительства.

Рывкина считает повышенное внимание к молодым учителям несправедливым: "Самое печальное из всего этого, что сейчас травят молодых учителей за все подряд, но никто не смотрит за учителями старой закалки, которые позволяют и руку поднять на ребенка, и дебилом назвать".

"Ждем новых фото"

История Дарии Пучковой, которая преподавала ИЗО и МХК в Гребневской школе Щелковского района Подмосковья, очень похожа на историю Рывкиной. Cюжет канала LifeNews - скандал - увольнение.

В марте 2016 года издание Life окрестило Пучкову "БДСМ-учительницей" из-за нескольких фотографий в соцсетях, на которых она держит в руках плетку. Пучкова подчеркивала, что фотографии были сделаны до того, как она начала работать в школе.

Девушка утверждает, что многие из тех фото, которые распространялись в прессе, не ее. Она пыталась доказать это журналистке Life, но не получилось: "Я им говорила, что не мои. А репортерша мне - ну как же!? Это ж вы! Похожа слишком!"

Пучкова собиралась судиться с Life, но потом решила, что это бесполезная затея. Хотя она так и не подала иск, сегодня найти новости о ней на сайте Life нельзя.

Она говорит, что не только не столкнулась с травлей, но и, наоборот, почувствовала общественную поддержку. По ее словам, "неравнодушные" люди организовали группу в ее защиту во "ВКонтакте" и начали кампанию в СМИ.

Поддержал девушку и председатель комиссии по образованию Щелковского района Подмосковья Гавриил Поляковский. "Я не увидел ни одного факта нарушения какого-нибудь федерального закона. У нас еще не запрещено выкладывать в интернете личные фотографии", - говорил он.

В итоге, по словам бывшей учительницы, ее никто не вынуждал увольняться, она ушла по собственному желанию, и это было лишь косвенно связано со скандалом. Она написала заявление, когда директор школы дистанцировалась от скандала, решив, что "ни к чему привлекать такое внимание к школе".

Бывшая учительница уверяет, что отнеслась ко всей истории "как к приключению". Но ее родители очень переживали из-за скандала, "и только из-за этого был внутренний негатив".

Сейчас она работает художником-реставратором в компании по производству фресок и параллельно занимается собственными "творческими проектами". "Работу нашла сразу же, проблем не возникло, начальство в курсе дел, их это ни капли не смущает", - рассказала Пучкова.

Спустя несколько дней после выхода на новое место работы она опубликовала во "ВКонтакте" коллаж из собственных фото, который сайт "Комсомольской правды" использовал для иллюстрации ее истории. Первый же комментарий гласил: "Даша, уже можно, ждем новых фото".

"С огнем в глазах"

Увольнения учителей чаще всего происходят не из-за жалобы группы людей, а "из-за заявления одного человека, как правило, человека с весьма радикальными взглядами на жизнь и мораль", рассказала Би-би-си 23-летняя Мария Шестопалова, преподавательница музыки из Красноярска.

Человеком с "радикальными взглядами" в случае Шестопаловой оказался известный петербургский активист Тимур Булатов (Исаев) - борец с педагогами, которых он заподозрил в гомосексуальности. О деятельности Булатова писало издание "Медуза" - например, в 2014 году он добился увольнения гомосексуальной учительницы в Санкт-Петербурге.

Сам он утверждал в интервью изданию "Тайга.инфо", что якобы приложил руку к увольнению более чем 60 учителей. На каждого из них Булатов составлял обширное досье, которое затем отправлял в школы и региональным чиновникам.

Такое "досье" активист составил и на Шестопалову - в конце декабря 2016 года на тот момент 21-летняя учительница преподавала вокал в центре дополнительного образования № 4 (ЦДО № 4) Красноярска. После его публикации девушку вызвали к директору.

В 31-страничном документе со скриншотами фото из "ВКонтакте" Шестопалова упоминается как "ЛГБТ-учительница" и "пропагандистка педерастии".

"Мария - распущенная особа. Некультурно выражает эмоции на странице, активно транслирует на своей странице поддержку половых извращенцев из ЛГБТ и занимается пропагандой гомосексуализма, ведет разнузданный образ жизни, регулярно употребляет алкогольные напитки", - писал Булатов, сопровождая свои выводы фотографиями 2013-2014 годов.

До этой жалобы никаких проблем ни с учениками, ни с родителями у Булатовой не было, сказала она Би-би-си: "Молодой педагог с огнем в глазах, дети пели, выигрывали конкурсы, да и я постоянно какие-то мероприятия придумывала, то в музее споем, то в доме инвалидов и прочее. От руководства тоже замечаний не поступало".

Разговор с директором продолжался шесть часов. Шестопалову отчитывали за пирсинг на губе и фотографии с вечеринок, сделанные еще до ее прихода в школу. "Шантажировали всевозможными методами - от репутации и судьбы всего центра до судьбы моих родителей", - рассказала она.

"Я написала "по собственному" [желанию]. Шесть часов давили, со всевозможных сторон, здесь у любого нервы сдадут. Делали вид, что чисто в моих интересах меня именно "по собственному" уволиться просят, сейчас-то понимаю, что по статье просто не смогли бы", - считает педагог.

Но без работы она не осталась. Уже на следующий день частная музыкальная школа, где Шестопалова подрабатывала, предложила ей взять дополнительных учеников.

Дети и родители из предыдущей школы Шестопалову, по ее словам, поддерживали и даже писали письма в ее защиту: "С журналистами общались и ученики, кто постарше, и родители тех, кто помладше. И слов много хороших мне в поддержку говорили".

В самой школе публично отрицали, что вынуждали уволиться молодую преподавательницу. В разговоре с "Медузой" директор Ольга Этцель заявила, что девушку вызвали лишь для дачи объяснительной, а разговор шел всего полтора часа.

Вскоре после того, как об истории стали писать СМИ, Шестопалову восстановили в должности, но проработала она всего лишь неделю - на этот раз давление оказалось внутренним. В первый же рабочий день, 30 декабря, девушку заставили писать объяснительную из-за отсутствия разъехавшихся на каникулы учеников: "Поняла, что руководство затаило обиду и найдет повод уволить. Решила не ждать и не трепать нервы, дождалась конца новогодних каникул и уволилась".

Вынужденная публичность пугала Шестопалову, но, по ее словам, с негативными комментариями она изредка сталкивалась лишь в соцсетях: "Негативно настроенных людей ни разу не встречала. Даже сейчас при знакомстве с новыми людьми иногда звучит вопрос: а это не тебя ли тогда увольняли? Отношусь с юмором".

Педагог, правда, признается, что до сих пор тяжело переживает истории с увольнением учителей из-за личных снимков - "порой трясет так, что приходится успокоительные пить".

Школьному руководству, считает она, проще избавляться от "проблемных" сотрудников, нежели разобраться в ситуации, ведь уволить человека проще, чем потом объясняться перед собственным начальством.

О публикации снимков во "ВКонтакте" Шестопалова не жалеет: "Все, что со мной происходило, сделало меня такой, какая я есть. Более того, эта история помогла лишний раз убедиться, что я выбрала правильную профессию и иду по правильному пути".

"Ничего против купальников"

Впрочем, в России есть примеры того, как учительские фото в соцсетях приносят их авторам здоровую популярность, а не скандальную славу. Правда, это особенные случаи. Так, российские СМИ писали об учителе английского языка из Перми Вячеславе Посохе. Пресса окрестила его "самым красивым учителем России".

О Посохе заговорили не из-за фотографий в "Инстаграме", где он демонстрирует спортивный торс, а из-за победы в конкурсе "Мужчина в образовании". Профессиональный успех преподавателя заставил обратить внимание на его фото без футболки, размещенные в соцсетях.

Издание Ura.ru сообщало, что мнения пользователей разделились. Одни восхищались хорошей формой учителя, а другие критиковали его за откровенные фото. Министерство образования Пермского края к критике не присоединилось.

"Ничего против купальников и замечательного Посоха мы не имеем. Парень ходит в зал, спортивный, является примером, ориентиром для подрастающего поколения. Недавно стал победителем конкурса "Мужчина в образовании", - пояснила Ura.ru пресс-секретарь министерства Ксения Хромко Ura.ru. - Он абсолютно адекватный, эрудированный человек, а не зазнавшийся красавчик. Ему даже дико такое внимание к его персоне".

"Вся реакция была исключительно в интернете, как и комментарии о приемлемости таких фотографий", - рассказал Посох Би-би-си. Из-за шумихи его "Инстаграм" не претерпел изменений в плане фотографий, уверяет учитель, но он стал больше задумываться над текстами: "Я стал использовать выход на большую аудиторию для того, чтобы делиться важной для меня информацией".