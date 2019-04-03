«Красная секунда»: печальные последствия превышения скорости на загородных дорогах
Соблазн посильнее нажать на педаль газа обычно возникает на знакомой и пустой дороге. Но как доказывают показанные в передаче примеры, в любую секунду на дороге может неожиданно возникнуть препятствие, что приведет к потере контроля над автомобилем. Последствия будут необратимы.
Ведущий Мадись Киммель на собственном опыте убедится, насколько неприятно оказаться в ситуации, когда ты больше не контролируешь автомобиль, либо на твоем пути внезапно оказывается какое-то препятствие.
Смотрите очередной выпуск "Красной секунды" в 20.30 на портале Rus.Postimees!