«Красная секунда»: печальные последствия превышения скорости на загородных дорогах

Соблазн посильнее нажать на педаль газа обычно возникает на знакомой и пустой дороге. Но как доказывают показанные в передаче примеры, в любую секунду на дороге может неожиданно возникнуть препятствие, что приведет к потере контроля над автомобилем. Последствия будут необратимы.