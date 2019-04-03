Ср, 3.04.2019
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«Красная секунда»: печальные последствия превышения скорости на загородных дорогах
Смотрите новый выпуск в 20.30!

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Соблазн посильнее нажать на педаль газа обычно возникает на знакомой и пустой дороге. Но как доказывают показанные в передаче примеры, в любую секунду на дороге может неожиданно возникнуть препятствие, что приведет к потере контроля над автомобилем. Последствия будут необратимы.

Ведущий Мадись Киммель на собственном опыте убедится, насколько неприятно оказаться в ситуации, когда ты больше не контролируешь автомобиль, либо на твоем пути внезапно оказывается какое-то препятствие.

Смотрите очередной выпуск "Красной секунды" в 20.30 на портале Rus.Postimees!

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