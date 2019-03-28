Как работают те, кто востребует долги: взгляд изнутри

- Известно, что судебные исполнители арестовывают счет должника, снимают с него деньги и не заботятся о том, на что он будет жить. Что делать, если со счета сняли все до копейки?

- У должника есть право потребовать вернуть определенный законом минимум. Для этого, когда деньги забрали, нужно подать в бюро исполнителя заявление на возврат. Только не опаздывайте, на это дается три дня, потом деньги уйдут на счет кредитора – того, кому вы должны.

- Вообще-то связаться с судебным исполнителем должнику почти нереально, они не берут трубки, не отвечают на письма и в целом работают так медленно, будто и не работают вовсе. Почему?

- Потому что перегружены. Есть крупные бюро, которые набрали много работы, как правило, именно они работают медленно. Они хорошие специалисты, но в бюро не хватает людей. Не каждый человек сможет работать помощником судебного исполнителя, на эту должность берут юристов или экономистов, которые хорошо понимают эту работу, поскольку они имеют дело с судебными решениями, с законом. Исполнителям и правда трудно дозвониться, потому что у них есть определенные часы для приема звонков, а поскольку должников много, то в эти часы к ним не пробиться, телефоны все время заняты. Опять же, всему виной нехватка кадров.

- Юристов вокруг пруд пруди. Куда не посмотришь - всюду юристы и экономисты.

- Да, но они не согласны на такие зарплаты, какие платят исполнителям.

- А почему зарплаты маленькие, разве исполнители не зарабатывают миллионы, как утверждает народная молва? Если они перегружены работой, значит, и деньги есть?

- Не факт. Я сейчас не говорю о тех единицах, которые набрали себе должников на миллионы евро: таких мало. В крупных известных бюро есть постоянный поток клиентов, которые обеспечивают им доход. Начинающие и средние зачастую перебиваются, им не хватает денег, чтобы нанять людей. Потому что должники часто неплатежеспособны. Вот он получает зарплату в конверте и живет себе, а что кому-то должен 50 тысяч евро, так этот долг он себе простил. И таких должников не просто много, а очень много. Эти дела лежат мертвым грузом в исполнительных бюро, и поделать с ними ничего нельзя.

По идее, исполнитель имеет право требовать плату за востребование долга с клиента, то есть с кредитора, который пришел к нему с судебным решением. Но они этого почти не делают, очень редко. Хотя так было бы проще.

- Получается, что тебе должны денег, ты прошел все судебные инстанции, допустим, и потом еще должен и судебному исполнителю заплатить, чтобы тебе, может быть, вернули долг? А его ведь могут и не вернуть.