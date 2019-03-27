Громкое дело о коррупции: в Нарве задержан еще один член горсобрания

Как сообщает Вируская окружная прокуратура, есть основание подозревать его во взяточничестве, что он в качестве должностного лица признавал в рамках тендера выполненную работу качественной и подтверждал принятие работ.

Сегодня Вируская окружная прокуратура ходатайствовала у суда об аресте члена Нарского горсобрания и члена правления Narva Vesi Алексея Воронова и еще одного человека. Суд примет решение в среду вечером.

Вчера, 26 марта, в рамках уголовного дела по подозрению в коррупции нарских чиновников проводился ряд следственных действий. Чиновников подозревают во взяточничестве, кроме того, шести лицам в соответствии с их ролью в деле будут предъявлены подозрения в нарушении требований проведения гостендера, даче взятки, посредничестве в даче взятки и использовании подделанных документов.

Члена горсобрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований к проведению гостендера с целью предоставить преимущество фигуранту дела, а также неоднократном получении и требовании взятки в крупном размере.

Используя свое служебное положение, член правления AS Narva Vesi Алексей Воронов предоставил преимущество своим знакомым по сравнению с другими участниками тендера. Он менял условия тендера так, чтобы они подходили его фаворитам, позволял в ходе тендера менять предложения, тем самым обеспечивая знакомым победу в тендере. Как член горсобрания Воронов способствовал получению разрешения на строительство от Нарвской горуправы и утверждению проектов. Взамен он получил взятку в размере почти 60 000 евро.

По состоянию на данный момент подозрения будут предъявлены восьми лицам, в то же время не исключено, что их количество может увеличиться.