Ср, 27.03.2019
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Нарушители парковки, трепещите! МуПо выходит на охоту

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ФОТО: МуПо

В четверг вечером Муниципальная полиция организует масштабный рейд, чтобы проверить соблюдение правил парковки в Таллинне.

"Паркующихся на газонах недопустимо много. Они причиняют невосполнимый ущерб зеленым насаждениям. После таяния снега почва мягкая, машины из-за своей тяжести оставляют в ней колею и превращают в болото. На колесах грязь разносится по улицам города, где она высыхает и разлетается на ветру. Люди вдыхают ее и проклинают городскую власть", - сказал глава Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

По словам Тоомпере, в рамках завтрашнего рейда планируется проверить все районы города, и именно после рабочего дня, когда люди уже приедут домой и припаркуют свои автомобили. 

"Проверка продлится три часа, результаты будут опубликованы на нашей страничке в Facebook. Надеемся, что это немного дисциплинирует водителей, привыкших парковаться на газонах.

Фото нарушителей парковки за 26.03.2019 можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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