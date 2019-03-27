Нарушители парковки, трепещите! МуПо выходит на охоту

"Паркующихся на газонах недопустимо много. Они причиняют невосполнимый ущерб зеленым насаждениям. После таяния снега почва мягкая, машины из-за своей тяжести оставляют в ней колею и превращают в болото. На колесах грязь разносится по улицам города, где она высыхает и разлетается на ветру. Люди вдыхают ее и проклинают городскую власть", - сказал глава Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

По словам Тоомпере, в рамках завтрашнего рейда планируется проверить все районы города, и именно после рабочего дня, когда люди уже приедут домой и припаркуют свои автомобили.

"Проверка продлится три часа, результаты будут опубликованы на нашей страничке в Facebook. Надеемся, что это немного дисциплинирует водителей, привыкших парковаться на газонах.