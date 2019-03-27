Минфин: бюджетная политика правительства была ответственной

Министерство финансов в среду выступило с комментарием по поводу состояния финансовой системы Эстонии, утверждая, что государственные финансы в полном порядке и что вся бюджетная политика правительства в последнее время была ответственной, передает BNS.
«Учитывая, что объем бюджета 2018 года превышал 10 млрд евро, разница между прогнозом и реальной бюджетной позицией не была такой уж значительной. Дефицит госбюджета превышал намеченные показатели на 84 млн евро, что составляет 0,34% ВВП. Это в целом укладывается в рамки допустимой ошибки в прогнозе», - отмечается в комментарии Минфина.
По оценке ведомства, бюджетная позиция прошлого года сформировалась слабее планируемого в первую очередь в силу более быстрого, чем прогнозировалось, роста расходов. Среди прочего, было выплачено на 30 млн евро больше прогнозируемого пенсий, родительских пособий и прочих социальных пособий.
Инвестиции центрального правительства превысили запланированные в госбюджете показатели на 60 млн евро, поскольку часть проектов развивалась быстрее ожидаемого.
Минфин обращает внимание и на то, что доход от налогов за 2018 год соответствовал ожиданиям. Налогов на рабочую силу поступило в госбюджет больше запланированного, а доходов от акцизов — меньше.
На следующей неделе Министерство финансов обнародует весенний экономический прогноз, который должен дать оценку и тому, как сведения о бюджетной позиции Эстонии в прошлом году повлияют на состояние бюджета в 2019.
«Мы должны быть готовы к тому, что придется откорректировать бюджетные позиции и 2019 года. Бюджетная политика должна поддерживать сбалансированное развитие экономики. Правительство по действующему закону должно в период роста экономики составлять бюджет с номинальным профицитом, чтобы достигнуть структурного равновесия. Это необходимо для того, чтобы в период сильного роста посредством госбюджета можно было в определенной мере охлаждать экономику», - отметил Минфин.