Минфин: бюджетная политика правительства была ответственной

«Учитывая, что объем бюджета 2018 года превышал 10 млрд евро, разница между прогнозом и реальной бюджетной позицией не была такой уж значительной. Дефицит госбюджета превышал намеченные показатели на 84 млн евро, что составляет 0,34% ВВП. Это в целом укладывается в рамки допустимой ошибки в прогнозе», - отмечается в комментарии Минфина.

По оценке ведомства, бюджетная позиция прошлого года сформировалась слабее планируемого в первую очередь в силу более быстрого, чем прогнозировалось, роста расходов. Среди прочего, было выплачено на 30 млн евро больше прогнозируемого пенсий, родительских пособий и прочих социальных пособий.

Инвестиции центрального правительства превысили запланированные в госбюджете показатели на 60 млн евро, поскольку часть проектов развивалась быстрее ожидаемого.

Минфин обращает внимание и на то, что доход от налогов за 2018 год соответствовал ожиданиям. Налогов на рабочую силу поступило в госбюджет больше запланированного, а доходов от акцизов — меньше.

На следующей неделе Министерство финансов обнародует весенний экономический прогноз, который должен дать оценку и тому, как сведения о бюджетной позиции Эстонии в прошлом году повлияют на состояние бюджета в 2019.