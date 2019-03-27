Внимание! В Каламая орудуют вандалы

В группе Каламая в Facebook, которая насчитывает свыше 16 000 подписчиков, появился целый ряд постов о действиях вандалов. 24 марта один член группы написал, что ночью были разбиты окна его автомобиля Saab 900, при этом из машины ничего не пропало.

В нескольких случаях вандалы ничего не забрали из машин. В одной машине их привлекла спортивная сумка, в другой – пиво, из третьей унесли три пачки подгузников, новую щетку для унитаза и подставку для мыла.