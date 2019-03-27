Специалисты: отмена второй пенсионной ступени – очень плохая идея

Заинтересованные в сохранении второй пенсионной ступени стороны отмечают в своем открытом письме, что ее отмена приведет к тому, что будущие пенсионеры окажутся под угрозой бедности.

В письме говорится, что население трудоспособного возраста в Эстонии сокращается, и, если существующая пенсионная система будет разрушена, в будущем Эстонию ждет большое число малоимущих пенсионеров, значительное увеличение пенсионного возраста, заметное увеличение налогообложения людей трудоспособного возраста и прием большого числа иностранных работников.

Кроме того, отмечается, что для многих малоимущих людей пенсии являются единственными сбережениями, что, в свою очередь, указывает на то, что малоимущие люди не откладывают достаточно денег. Желающие упразднить вторую пенсионную ступень не учитывают потенциальный ущерб, который возникнет в случае, когда пенсионные фонды вынуждены быстро продавать свои инвестиции, потому что невозможно получить высокую цену при быстрой продаже.