Банк Эстонии прогнозирует замедление роста экономики

По сообщению центробанка, ситуция в экономике будет лучше обычного, ВВП будет позитивным, безработица удержится на среднем уровне, трудозанятость поднимется на рекордно высокий уровень, рост зарплат сохранит быстрый темп, в связи с чем и поступление налогов проходить лучше обычного. Налоговые поступления, зависящие от экономического цикла, не должны быть потрачены впустую, и бюджет на 2020–2021 годы должен быть, по крайней мере структурно, сбалансирован для поддержания стабильности экономики.

Поскольку в связи со вступившими в 2018 году в силу изменениями налогообложения нет гарантий, что поведение налогоплательщиков не изменится в ближайшее время, риск недопоступления налогов в текущем году выше обычного. Для длительного прогноза важно, что накопленный с 2014 года профицит исчерпан, поэтому правила бюджета не позволяют после 2019 года больше планировать структурый дефицит, говорится в обзоре центробанка.

Согласно анализу Банка Эстонии, ожидается, что рынок труда и рост зарплат успокоятся, это произойдет прежде всего в связи со скромным спросом на рабочую силу и позитивным миграционным сальдо, а также в связи с ростом предложения рабочей силы, вытекающим из реформ социального страхования.

С другой стороны, рост затрат на рабочую силу ускорится за счет повышения минимальной заработной платы в сфере образования и здравоохранения и за счет увеличения минимальной заработной платы, что отразится на увеличении числа работников. Для компаний с низкой производительностью и прибыльностью конкуренция за рабочую силу осложнится.

По оценке центробанка, в этом году реальные доходы домохозяйств в связи с быстрым ростом зарплаты и замедлением повышения цен растут такими же темпами, как и в прошлом году . В последующие годы рост потребления домашних хозяйств замедлится в одном темпе с ростом доходов, поскольку рост заработной платы будет замедляться, а число занятых будет расти не так быстро, как в предыдущие годы.

Стихнет также рост инвестиций домашних хозяйств в жилую недвижимость, поскольку новые жилые площади не будеут добавляться теми же темпами, как прежде.