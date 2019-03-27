Банк Эстонии прогнозирует замедление роста экономики

По данным Банк Эстонии, в ближайшие годы экономический рост замедлится до уровня, близкого к двум процентам, в связи с нехваткой свободных ресурсов, прежде всего с нехваткой рабочей силы, а также в связи с ухудшением ситуации на зарубежных рынках. В то же время несмотря на замедление, рост экономики продолжится, сообщил Банк Эстонии в свежем обзоре финансовой политики и экономики.
По сообщению центробанка, ситуция в экономике будет лучше обычного, ВВП будет позитивным, безработица удержится на среднем уровне, трудозанятость поднимется на рекордно высокий уровень, рост зарплат сохранит быстрый темп, в связи с чем и поступление налогов проходить лучше обычного. Налоговые поступления, зависящие от экономического цикла, не должны быть потрачены впустую, и бюджет на 2020–2021 годы должен быть, по крайней мере структурно, сбалансирован для поддержания стабильности экономики.
Поскольку в связи со вступившими в 2018 году в силу изменениями налогообложения нет гарантий, что поведение налогоплательщиков не изменится в ближайшее время, риск недопоступления налогов в текущем году выше обычного. Для длительного прогноза важно, что накопленный с 2014 года профицит исчерпан, поэтому правила бюджета не позволяют после 2019 года больше планировать структурый дефицит, говорится в обзоре центробанка.
Согласно анализу Банка Эстонии, ожидается, что рынок труда и рост зарплат успокоятся, это произойдет прежде всего в связи со скромным спросом на рабочую силу и позитивным миграционным сальдо, а также в связи с ростом предложения рабочей силы, вытекающим из реформ социального страхования.
С другой стороны, рост затрат на рабочую силу ускорится за счет повышения минимальной заработной платы в сфере образования и здравоохранения и за счет увеличения минимальной заработной платы, что отразится на увеличении числа работников. Для компаний с низкой производительностью и прибыльностью конкуренция за рабочую силу осложнится.
По оценке центробанка, в этом году реальные доходы домохозяйств в связи с быстрым ростом зарплаты и замедлением повышения цен растут такими же темпами, как и в прошлом году . В последующие годы рост потребления домашних хозяйств замедлится в одном темпе с ростом доходов, поскольку рост заработной платы будет замедляться, а число занятых будет расти не так быстро, как в предыдущие годы.
Стихнет также рост инвестиций домашних хозяйств в жилую недвижимость, поскольку новые жилые площади не будеут добавляться теми же темпами, как прежде.
Банк Эстонии прогнозирует, что во втором полугодии можно ожидать ускорения базовой инфляции. Индекс потребительских цен вырастет по итогам года до 2,1 процента и останется близким к 2 процентам и в ближайшие два года.