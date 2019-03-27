Госсуд не удовлетворил жалобу партии «Богатство жизни»

"Мы благодарим госсуд за проделанную работу и подробные пояснения, теперь и широкой общественности будет понятно, что дело не только в криптографии, миксировании и подсчете голосов, но и том, что сбой системы начинается еще с законодательства, что сделано для того, чтобы никто никогда не смог узнать, что на самом деле происходит в компьютере",- заметил Тальвик, по словам которого такая система не является прозрачной и впоследствии проверяемой и следовательно не является заслуживающей доверия.

"Одна партия всегда получает много э-голосов, получила она их и на этот раз, и мы хотели бы проверить, все ли там все-таки верно. Сделать это у нас не было возможности, поскольку закон такой возможности не предусматривает. Хотя Избирательная комиссия и сама этого хочет, ведь тогда она сможет пересчитывать голоса, но заинтересованные стороны не имеют права этого требовать, и жесткие диски направляются сейчас на уничтожение, что означает, что даже если когда-нибудь можно будет упорядочить закон, то и тогда мы все-таки не сможем задним числом узнать, были ли результаты нынешних выборов верными или нет. Очень далеки все же дела от правового государства, по-моему",- сказал Тальвик.