Приют для собак, где работают заключенные, а также другие безумные идеи, которые удалось воплотить в жизнь

Другие участники встречи не имели отношения к инкубатору NULA, но согласились рассказать истории успешных общественных начинаний.

На многих фото профиля жителей Эстонии на Фейсбуке сейчас наложено сердечко. Это часть кампании #kõigieesti или #общаяэстония. Один из инициаторов этой кампании Сильвер Тамбур рассказал, что началось всё с нескольких человек, недовольных высказываниями политиков от партии EKRE, которая может войти в правительственную коалицию.

“Многие спрашивают, что означает это сердце, почему оно пустое внутри? - рассказал Сильвер Тамбур. - Каждый может внести туда то, что для него важно”.

По словам Сильвера, уже через неделю организаторы кампании поняли, что одних сердечек на фото мало - нужно каким-то образом призвать людей к диалогу. Поэтому 14 апреля они устраивают в Таллинне концерт Kõigi Eesti Laul и надеются, что после него смогут посадить за один стол самых разных людей, чтобы спокойно обсудить вставшие в обществе проблемы.

Сильвер Тамбур признает, что русские комментаторы к инициативе в основном отнеслись недоверчиво, и вообще до русскоязычных жителей страны организаторам оказалось гораздо сложнее достучаться. Например, из 27 тысяч человек, присоединившихся к кампании на Фейсбуке, из Нарвы только полторы тысячи.

“Мы хотим перейти на следующий уровень, - говорит Сильвер Тамбур. - Когда мы просто против чего-то - это ничего не изменит. Мы хотим понять, почему люди проголосовали за EKRE. У нас есть шутка, что среди нас есть орлы и голуби. Орлы хотят сразу пойти в бой, голуби хотят выслушать всех и принять более взвешенное решение. Мы хотим понять людей, которые проголосовали за EKRE. Я думаю, что большинство людей не поддерживают EKRE, и на самом деле это просто протест против существующего положения вещей”.

“Сделаем!” в 12-й раз

Татьяна Лаврова рассказала, как зарождалась 12 лет назад, пожалуй, самая известная гражданская инициатива в Эстонии - “Сделаем!”

“12 лет назад один сумасшедший эстонец сказал, что нужно убрать все свалки в лесах Эстонии. Денег у него на это не было, но свалки его раздражали, - рассказала Татьяна Лаврова об идее Райнера Нылвака. - Он сказал об этом двум друзьям, но они от него сбежали. Но говорил снова и снова, пока не собрал команду. С этой его бредовой идеи все и началось. Прошло 12 лет, и мы имеем сеть по всему миру. В прошлом году 168 стран, впервые в истории планеты одновременно 17 миллионов человек очищали планету от мусора”.

При этом, собственно, уборка - не самоцель, а способ вовлечь людей в экологические проекты и шире - развивать гражданские инициативы.