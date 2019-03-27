Приют для собак, где работают заключенные, а также другие безумные идеи, которые удалось воплотить в жизнь

Три общественных активиста, чьи идеи казались безумными, но в итоге оказались успешными, выступили в среду в нарвском театральном центре Vaba Lava. Это было частью презентации инкубатора общественных начинаний NULA, который помогает активистам решать различные общественные проблемы и финансирует эти решения.
Группы, записавшиеся со своей идеей в инкубатор NULA, проходят полугодовое обучение. Затем среди групп отбираются три финалиста, среди которых делят 25 тысяч евро на реализацию их идей. Уже скоро - 4 апреля - на сайте nula.kysk.ee заканчивается прием заявок от желающих воспользоваться возможностями инкубатора, поэтому работники NULA провели мероприятия в Тарту, Таллинне и Нарве с целью привлечь общественных активистов. Вдохновлять их позвали людей, которые уже добились успеха в своих общественных начинаниях.
Собаки и заключенные помогают друг другу
Эта идея возникла не в Эстонии, автор проекта Käpp ja käsi (“Лапа и рука”) подсмотрела ее в США. Там в одной из тюрем заключенным разрешили взять на воспитание собак из приюта. Жительница Эстонии Минна Сильд пришла с похожей идеей в инкубатор и получила поддержку.
“Через две недели мы сидели за длинным столом в тюрьме, где был начальник тюрьмы и заключенные. Все были в униформе и, нахмурившись, выслушивали мою идею, - рассказала девушка. - Мне сказали, что сами раньше думали об этом, но ни у кого не было времени, чтобы заняться этим”.
Хотя пришлось преодолеть немало бюрократических препонов, проект заработал. Заключенные с помощью профессиональных дрессировщиков воспитывали собак, для которых приюты затем находили новых хозяев. Прошли уже три этапа проекта в Таллиннской и Тартуской тюрьмах. Всего в них приняли участие 14 заключенных и 12 собак, причем 11 из собак уже нашли себе постоянный дом.
Сейчас проект финансирует Министерство юстиции, в ведении которого находятся тюрьмы.
“В тюрьме я слышала от заключенных, что это было самое лучшее время из проведенного в тюрьме, слышала, как для них было важно общаться с собаками, - рассказала Минна. - Возможно, впервые в жизни они ощутили, что нужны кому-то, что оказывают положительное влияние на чью-то жизнь”.
Один из заключенных, участвовавших в проекте, после освобождения решил заняться помощью другим выходящим из-за решетки в поиске подходящих рабочих мест.
“Благодаря нам он понял, что такие проекты возможен, а тюрьма настроена на сотрудничество, - говорит Минна Сильд. - Нам было здорово узнать, что мы можем кого-то вдохновить!”
В Таллинне и Тарту заключенных под охраной возили в ближайшие приюты. В случае Вируской тюрьмы это оказалось слишком сложным с точки зрения логистики. И сейчас команда Käpp ja käsi надеется построить небольшой приют для собак прямо на территории этой тюрьмы. Тогда и заключенные, отбывающие наказание в Ида-Вирумаа смогут присоединиться к проекту. Пока мешает языковой барьер - ни инициаторы проекта, ни участвующие в нем дрессировщики не говорят по-русски, а многие заключенные Вируской тюрьмы, наоборот, не говорят по-эстонски. Но русскоязычных кинологов для проекта Минна Сильд надеется найти непосредственно на Северо-Востоке.
Сердечка на фото в Фейсбуке - недостаточно
Другие участники встречи не имели отношения к инкубатору NULA, но согласились рассказать истории успешных общественных начинаний.
На многих фото профиля жителей Эстонии на Фейсбуке сейчас наложено сердечко. Это часть кампании #kõigieesti или #общаяэстония. Один из инициаторов этой кампании Сильвер Тамбур рассказал, что началось всё с нескольких человек, недовольных высказываниями политиков от партии EKRE, которая может войти в правительственную коалицию.
“Многие спрашивают, что означает это сердце, почему оно пустое внутри? - рассказал Сильвер Тамбур. - Каждый может внести туда то, что для него важно”.
По словам Сильвера, уже через неделю организаторы кампании поняли, что одних сердечек на фото мало - нужно каким-то образом призвать людей к диалогу. Поэтому 14 апреля они устраивают в Таллинне концерт Kõigi Eesti Laul и надеются, что после него смогут посадить за один стол самых разных людей, чтобы спокойно обсудить вставшие в обществе проблемы.
Сильвер Тамбур признает, что русские комментаторы к инициативе в основном отнеслись недоверчиво, и вообще до русскоязычных жителей страны организаторам оказалось гораздо сложнее достучаться. Например, из 27 тысяч человек, присоединившихся к кампании на Фейсбуке, из Нарвы только полторы тысячи.
“Мы хотим перейти на следующий уровень, - говорит Сильвер Тамбур. - Когда мы просто против чего-то - это ничего не изменит. Мы хотим понять, почему люди проголосовали за EKRE. У нас есть шутка, что среди нас есть орлы и голуби. Орлы хотят сразу пойти в бой, голуби хотят выслушать всех и принять более взвешенное решение. Мы хотим понять людей, которые проголосовали за EKRE. Я думаю, что большинство людей не поддерживают EKRE, и на самом деле это просто протест против существующего положения вещей”.
“Сделаем!” в 12-й раз
Татьяна Лаврова рассказала, как зарождалась 12 лет назад, пожалуй, самая известная гражданская инициатива в Эстонии - “Сделаем!”
“12 лет назад один сумасшедший эстонец сказал, что нужно убрать все свалки в лесах Эстонии. Денег у него на это не было, но свалки его раздражали, - рассказала Татьяна Лаврова об идее Райнера Нылвака. - Он сказал об этом двум друзьям, но они от него сбежали. Но говорил снова и снова, пока не собрал команду. С этой его бредовой идеи все и началось. Прошло 12 лет, и мы имеем сеть по всему миру. В прошлом году 168 стран, впервые в истории планеты одновременно 17 миллионов человек очищали планету от мусора”.
При этом, собственно, уборка - не самоцель, а способ вовлечь людей в экологические проекты и шире - развивать гражданские инициативы.
“Любая безумная идея может реализоваться. Даже если нет денег, и все крутят пальцем у виска”, - считает Татьяна Лаврова.