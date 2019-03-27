Ср, 27.03.2019
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  • Троим имеющим судимости ходатаям могут отказать в получении гражданства

Троим имеющим судимости ходатаям могут отказать в получении гражданства

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Эстонский паспорт.

ФОТО: Райго Паюла

Три ходатая, имеющие по несколько уголовных судимостей и административных правонарушений, не получат эстонского гражданства. Правительство на предстоящем в четверг заседании обсудит предложение МВД не предоставлять гражданство Эстонии троим ходатаям, пишет BNS со ссылкой на пресс-службу правительства.

Первый из этих ходатаев имеет три судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2006–2014 годах он совершил 14 проступков.

У другого ходатая четыре судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2007–2013 годах он совершил 11 проступков. Ни одна из его судимостепй не погашена.

Третий из ходатаев имеет шесть судимостей за преднамеренно совершенные преступления, а в 2006–2017 годах он совершил 28 проступков, все наказания не погашены.

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