Троим имеющим судимости ходатаям могут отказать в получении гражданства

Первый из этих ходатаев имеет три судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2006–2014 годах он совершил 14 проступков.

У другого ходатая четыре судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2007–2013 годах он совершил 11 проступков. Ни одна из его судимостепй не погашена.