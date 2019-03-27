Троим имеющим судимости ходатаям могут отказать в получении гражданства

Три ходатая, имеющие по несколько уголовных судимостей и административных правонарушений, не получат эстонского гражданства. Правительство на предстоящем в четверг заседании обсудит предложение МВД не предоставлять гражданство Эстонии троим ходатаям, пишет BNS со ссылкой на пресс-службу правительства.
Первый из этих ходатаев имеет три судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2006–2014 годах он совершил 14 проступков.
У другого ходатая четыре судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2007–2013 годах он совершил 11 проступков. Ни одна из его судимостепй не погашена.
Третий из ходатаев имеет шесть судимостей за преднамеренно совершенные преступления, а в 2006–2017 годах он совершил 28 проступков, все наказания не погашены.