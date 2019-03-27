СМИ: Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Брекзиту

По словам собеседника телеканала, Мэй планирует уйти в отставку после того, как сделка будет принята.

Согласно источникам телеканала, глава правительства заявила, что она готова уйти с этого поста раньше, чем намеревалась, чтобы обеспечить плавный и упорядоченный Брекзит.