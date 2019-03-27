Ср, 27.03.2019
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  • СМИ: Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Брекзиту

СМИ: Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Брекзиту

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Тереза Мэй.

ФОТО: via www.imago-images.de / imago images / Xinhua

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Брекзиту, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам собеседника телеканала, Мэй планирует уйти в отставку после того, как сделка будет принята.

Согласно источникам телеканала, глава правительства заявила, что она готова уйти с этого поста раньше, чем намеревалась, чтобы обеспечить плавный и упорядоченный Брекзит.

Такое заявление премьер сделала в ходе встречи с членами комитета 1922, в который входят британские депутаты-консерваторы, отмечает телеканал.

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