В ЕС с 2021 года будет запрещена одноразовая посуда

Евродепутаты одобрили соглашение, достигнутое с Советом ЕС, подавляющим большинством голосов: 560 парламентариев проголосовали "за", 35 - "против", и 28 воздержались.

Европейский парламент опубликовал перечень запрещаемых с 2021 года изделий. Это пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и ёмкости для жидкостей из пенополистирола.

Кроме того, поставлена цель к 2029 году обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок. При этом к 2025 году, минимум, 25% пластиковых бутылок должны быть произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году - 30%.

Евросоюз также поставил цель значительно усилить действие принципа "загрязнитель платит" путем повышения ответственности производителей.

Это, в частности, касается табачных изделий и рыболовных снастей. Так, за сбор утерянных в морях сетей должны будут платить их производители, а не рыбаки. Новое законодательство предусматривает обязательный этикетаж пластиковых товаров, касающийся негативных последствий для окружающей среды выбрасываемых на улицах сигарет с пластиковыми фильтрами, пластиковых стаканчиков, влажных и гигиенических салфеток.

Принятое Европарламентом решение в среду приветствовала в специальном заявлении Европейская комиссия, которая предложила эти дополнительные меры по защите окружающей среды.