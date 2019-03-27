Нелегалы захватили судно в Средиземном море, чтобы добраться до Мальты

Нелегальные мигранты захватили грузовое судно, которое спасло их в Средиземном море, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.
По их данным, экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море до берегов Европы.
Однако после того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты. Между тем в Мальте уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.
Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини со своей стороны отметил, что "это не терпящие бедствие мигранты, это настоящие пираты, и они смогут увидеть Италию только через бинокль".