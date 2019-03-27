Нелегалы захватили судно в Средиземном море, чтобы добраться до Мальты

По их данным, экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море до берегов Европы.

Однако после того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты. Между тем в Мальте уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.