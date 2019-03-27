Татьяна Космынина получила премию за лучшую женскую роль

Вручение ежегодных премий приурочено к Международному дню театра. Союз театральных деятелей Эстонии с 1961 года вручает их за творческие достижения в предыдущий год или длительную выдающуюся работу в театре.

"За этим моноспектаклем – целая команда, и без нее я бы здесь не стояла", - поблагодарила Космынина на вручении премии людей, с которыми создавался спектакль, а также автора пьесы "Настя, Настя, Настя" Асю Волошину.