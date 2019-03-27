Татьяна Космынина получила премию за лучшую женскую роль

В Раквереском театре состоялось награждение лауреатов ежегодной театральной премии. Приз за лучшую женскую роль - Ольги в моноспектакле "Настя, Настя, Настя" - получила актриса Русского театра, ведущая утренних новостей на канале ETV+ Татьяна Космынина, пишет RusERR.
Вручение ежегодных премий приурочено к Международному дню театра. Союз театральных деятелей Эстонии с 1961 года вручает их за творческие достижения в предыдущий год или длительную выдающуюся работу в театре.
"За этим моноспектаклем – целая команда, и без нее я бы здесь не стояла", - поблагодарила Космынина на вручении премии людей, с которыми создавался спектакль, а также автора пьесы "Настя, Настя, Настя" Асю Волошину.