Олег Гросс: да, я плачу сотне сотрудников зарплату наличными, и это законно!

Несколько сотрудников фирмы Олега Гросса OG Elektra утверждают, что предприятие выплачивает им часть зарплаты наличными, не уплачивая налоги. Гросс эти обвинения отрицает и считает эти утверждения выдумкой. Кроме того, несмотря на эксперимент передачи "Очевидец" (Pealtnägija), юридически нельзя утверждать, что фирмы Гросса обманывают.

По словам Гросса, он отказался давать комментарии "Очевидцу", поскольку ему не предоставили возможность дать объяснения в прямом эфире. Он считает, что в передаче его утверждения могли бы исказить с помощью монтажа.

"Этот главный герой (в передаче он выступает под именем Тармо) врет либо нам, либо "Очевидцу". У нас есть звуковые записи, на которых он признает, что у него нет к нам претензий по выплате зарплаты. Если позже пойдем в суд, то эта запись у нас есть, - сказал Гросс. - Я не успеваю узнать, почему кто-то хочет зарплату наличными. Факт в том, что платить наличными абсолютно законно!"

Гросс объяснил, что выплата зарплат наличными обходится предприятию дешевле, поскольку оборот наличных, "которым монопольно занимается (принадлежащий G4S - ред.) Центр наличных денег", достаточно затратный. Кроме того, это логично с учетом того, что половина дохода предприятия поступает наличными.

Всего зарплату наличными по устному или письменному желанию работников выплачивают сотне человек, и крупный бизнесмен отмечает, что на это есть несколько причин. "В сельской местности может и не быть банкоматов, может быть и так, что у человека нет банковского счета, и мы знаем, что у многих людей есть другие проблемы: у некоторых банки арестовывают зарплату, как только она поступает на счет", - перечислил Гросс. Он добавил, что речь идет не о работниках магазинов, а лишь о тех, кто работает на находящемся под Раквере в Лепна главном складе OG Elektra.

По версии Гросса, на главный склад приняли на работу - как выяснилось позже - участника журналистского эксперимента, студента, которого оформили на работу с 10-процентной нагрузкой, то есть он должен был работать два календарных дня в месяц. В оговоренные дни он явился на работу в предусмотренное время, однако в остальные дни - 10 января и 5 февраля, когда он работал сверх оговоренного рабочего времени, он, по словам Гросса, сознательно опоздал на один-два часа.

Поэтому участник эксперимента оказался не внесен в рабочий график. За те дни, когда он явился вовремя, ему внесли плату на счет.

В ходе последующей проверки выяснилось (OG Elektra внедряет использование отпечатков пальцев), что упомянутый студент ходил на работу в большинство дней. По словам Гросса, зарплату за те дни, когда студент опаздывал, ему выплачивали наличными по его желанию, которое он подтвердил письменно.

Гросс добавил, что, поскольку данные в налоговую декларацию за соответствующий месяц предоставлялись на основании рабочего графика, декларирование дополнительно выплаченных работнику денег было перенесено на более поздний период.

Это не первый раз, когда Гросса подозревают в выплате зарплат в конвертах. В 2006 году в Äripäev появились статьи о том, как репортер в рамках журналистского эксперимента проработал четыре дня в OG Elektra, как утверждалось, за зарплату в конверте. Тогда предприниматель подал на газету в суд, спустя полтора года производство закончилось компромиссом. Была опубликована статья, в которой доказывалось, что налоги на рабочую силу были уплачены своевременно и в соответствии с законом.

Налогово-таможенный департамент из-за необходимости соблюдать коммерческую тайну не может предоставить информацию о предприятии без согласия членов его правления. "Дождемся этого сюжета, и тогда можно будет уже подробнее прокомментировать, если у нас будет такая возможность", - сказал пресс-секретарь департамента Райнер Лауритс.