Президент Эстонии едет в Москву

«В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых больших и наиболее важных двухсторонних посольств Эстонии. Своего рода передовая линия нашей дипломатии», – сказал советник Президента Республики по внешней политике Лаури Куузинг, по словам которого, одна из целей визита как раз и состоит в том, чтобы отметить людей, которые ежедневно находятся в первом ряду внешней политики, отстаивая интересы Эстонии и права наших граждан.

Посольство Эстонии в Москве расположено в исторической части города, в непосредственной близости от Кремля, Арбата и Консерватории, и с самого начала оно работало в одном и том же здании. Эстонская Республика назначила первого полномочного представителя в Москву в феврале 1921 года, и наше посольство стало одним из первых посольств в большевистской России и в ее новой столице. Проектирование работ по реновации посольства началось еще в 2014 году, а строительные работы начались осенью 2016 года.

По словам Лаури Куузинга, Министерство иностранных дел России проинформировано о визите президента в Москву, но на сегодняшний день договоренностей о двухсторонних встречах нет.