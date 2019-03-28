Медведева будет учить четверные сальхов и тулуп

«Это был третий чемпионат мира для меня, и я чувствовала себя совершенно иначе, чем раньше. Первые два были примерно одинаковые, а вот этот сильно отличался. На ЧМ-2019 я сделала большие шаги вперед. Не один и не два. Даже скорее пробежала небольшую дистанцию вперед.

Я очень рада тому, что смогла выступить на чемпионате мира, потому что, как все знают, отобраться на него было очень сложно. Я получила много опыта. Но самое главное, что я поняла, так это то, что я могу еще развиваться. Я уверена, что все будет хорошо. Наконец-то чувствовать уверенность в себе – это просто невероятно.

Главная моя цель на начало следующего сезона – выучить по-настоящему сложные прыжки. Например, четверной сальхов и четверной тулуп. Потому что фигурное катание развивается, сейчас это очевидно. Я уже сейчас чувствую, как будет сложно бороться в следующем сезоне.