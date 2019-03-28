В Эстонии возможны массовые сокращения
Сразу несколько крупных промышленных предприятий недавно сообщили о переводе своего производства за рубеж, в результате чего около 400 человек в Эстонии останутся без работы.
В Кассе страхования от безработицы почти полтысячи новых безработных большим ударом по рынку труда не называют, но не исключают новых извещений о массовых сокращениях, под которые могут попасть и высококвалифицированные работники, сообщаeт Rus.err со ссылкой на радионовости ERR.
Напомним, недавно о нерентабельности содержания фабрик на территории Эстонии сообщили фирмы Baltika и Sangar, в результате закрытия производства без работы останутся 400 человек.
"Производственный процесс и поиск работников стали делом очень затруднительным: новички на рынке труда на швейное дело больше не ориентированы, выходит, что в условиях, когда мы вынуждены постоянно повышать зарплаты, мы испытываем еще и дефицит рабочей силы. Аналогичные решения, принятые в Финляндии и Швеции пару десятков лет назад сегодня привели к рождению множества успешных международных брендов в этих странах", - прокомментировал глава акционерного общества Sangar Рауль Сакс.