В Эстонии возможны массовые сокращения

В Кассе страхования от безработицы почти полтысячи новых безработных большим ударом по рынку труда не называют, но не исключают новых извещений о массовых сокращениях, под которые могут попасть и высококвалифицированные работники, сообщаeт Rus.err со ссылкой на радионовости ERR.

Напомним, недавно о нерентабельности содержания фабрик на территории Эстонии сообщили фирмы Baltika и Sangar, в результате закрытия производства без работы останутся 400 человек.