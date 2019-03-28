Анетт Контавейт стала лучшей эстонской теннисисткой всех времен

Победа Анетт Контавейт в поединке против тайваньки Сушей означала то, что наша теннисистка станет по крайней мере 15-й в мировом рейтинге, что ознанчало повторение рекорда Кайи Канепи, чьим лучшим результатом в карьере быле именно 15-е место в 2012 году. Поражение Цян означает, что теперь Контавейт станет минимум 14-й, а если выйдет в финал турнира в Майами, победив 11-ю ракетку мира, австралийку Эшли Барти, то уже в понедельник, Контавейт может скакнуть с нынешней 19-й на 12-ю строку мирового рейтинга.