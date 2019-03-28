Эстонская спортсменка завоевала титул абсолютной чемпионки Скандинавии

На прошедшем в Швеции чемпионате Скандинавии по джиу-джитсу эстонские спортсмены завоевали девять медалей, из которых три оказались золотыми. Наилучшее выступление показала Лийзи Вахт, которая завоевала титул абсолютной чемпионки, передает Postimees.
Самый лучший результат из эсотнских спортсменов показала Лийзи Вахт, которая завоевала в открытой весовой катергории черных и коричнечых поясов золотую медаль. Вахт победила в каждой категории двоих соперниц, а кроме этого Вахт в категории до 69 килограмм завоевала серебряную медаль. Также Вахт завоевала титул абсолютной чемпионки, который принес спортсменке награду в размере 5000 шведских крон.
Дальнейшие планы Вахт предусматривают участие в чемпионате мира. Ранее спортсменка в соревнованиях на ЧМ среди лиловых поясов завоевала серебро, а на чемпионате Европы в данной категории собрала весь комплект наград.
Также на чемпионате Скандинавии по джиу-джитсу приняли участие еще семь спортсменов, которые в различных категориях завоевали семь медалей, из которых две - золотые.