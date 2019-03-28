Эстонская спортсменка завоевала титул абсолютной чемпионки Скандинавии

Самый лучший результат из эсотнских спортсменов показала Лийзи Вахт, которая завоевала в открытой весовой катергории черных и коричнечых поясов золотую медаль. Вахт победила в каждой категории двоих соперниц, а кроме этого Вахт в категории до 69 килограмм завоевала серебряную медаль. Также Вахт завоевала титул абсолютной чемпионки, который принес спортсменке награду в размере 5000 шведских крон.

Дальнейшие планы Вахт предусматривают участие в чемпионате мира. Ранее спортсменка в соревнованиях на ЧМ среди лиловых поясов завоевала серебро, а на чемпионате Европы в данной категории собрала весь комплект наград.