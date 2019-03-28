Тереза Мэй.

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В обзоре британской прессы за 28 марта:

С Терезой Мэй прощаются

Тереза Мэй в среду пообещала уйти в отставку, если пройдет ее вариант Брекзита. На состоявшейся в выходные демонстрации против Брекзита ухода Мэй требовала значительная часть собравшихся. В среду британские газеты прощаются с Терезой Мэй.

«Попрощаемся же с худшим премьер-министром в истории - следующий будет еще хуже», - так озаглавлена колонка обозревателя Guardian Полли Тойнби.

Никто не плачет, но странно то, что у нас еще будет шанс по ней соскучиться. Хотя она определенно худший премьер, которого видело наше поколение, но у нее все же было предназначение в этой роли: занимая место, пусть даже ничего на нем не делая, Мэй не давала занять его толпам брекзитеров.

Теперь она больше не выполняет эту единственную полезную роль, а значит страна остается на милость тех, кто соревнуется в еврофобии ради голосов 120 тысяч членов уменьшающейся партии тори. Здесь можно вспомнить бессмертную фразу Мэй: с ее уходом ничего не изменится. Парламент останется в тупике. Баталии могут стать более ожесточенными с отпетым сторонником Брекзита в роли премьера.