Помпео сообщил о подготовке новых мер против российской агрессии

Об этих мерах, по словам Помпео, будет объявлено во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО, которая пройдет в Вашингтоне 3 и 4 апреля. В НАТО пока не прокомментировали эту информацию, пишет DW.com .

Об усилении давления на Россию в связи с агрессией на Украине думают и в Евросоюзе. Во вторник в Европарламенте провели дебаты "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией". "Украина, столкнувшаяся с российскими нарушениями международного права, не одинока… За эти годы мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И Украина знает, что наша поддержка продолжится", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан.