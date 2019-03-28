Эксперт: половину накопленных во второй пенсионной ступени денег просто-напросто проедят, а на вторую накупят недвижимости

Как считает Вахтер, по лучшему сценарию, многие люди могут захотеть использовать деньги второй ступени в качестве первого взноса за покупку квартиры: «Если деньги второй пенсионной ступени будут выплачены, большая их часть будет потрачена на путешествия и бытовую технику, а часть денег, в лучшем случае, пойдет на покупку недвижимости».

«Во второй пенсионной ступени в настоящее время находится более четырех миллиардов евро, а общий объем сделок с недвижимостью в Эстонии в прошлом году составил 3,5 миллиарда. Если только часть денег из пенсионных фондов попадет на рынок недвижимости, это создаст кратковременный скачок активности, который, в свою очередь, может привести к росту цен», - прогнозирует Вахтер.

«В настоящее время доходность консервативных пенсионных фондов ниже уровня инфляции. Сам человек мог бы сделать более выгодную инвестицию, например, сдача квартиры внаем приносит четыре-пять процентов годовых. Тем не менее, люди в своем большинстве не инвестируют и копят деньги. Это подтверждается тем фактом, как трудно им накопить 10-20% от стоимости квартиры, необходимых для получения кредита на покупку недвижимости», - сказал Вахтер.