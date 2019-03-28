Двукратная чемпионка ОИ по тяжёлой атлетике дисквалифицирована за допинг

В допинг-пробе спортсменки, взятой перед чемпионатом мира 2017 года, были обнаружены следы запрещённого препарата.

По словам спортсменки, в тот период она чувствовала себя не лучшим образом, и родственники посоветовали ей принять препарат для диеты, чтобы избавиться от стресса и поднять себе настроение.

Сюй Шуцзин признала свою вину и вернула серебряную медаль, завоёванную на чемпионате мира 2017 года.